Latinoamérica no se salva de los "Paradise Papers": Colombia, Argentina, Costa Rica y Chile en el ojo del huracán

Un ministro estadounidense que mantiene relaciones de negocios con el presidente ruso, inversiones en Bermudas de la reina de Inglaterra: una investigación periodística internacional basada en la filtración de miles de documentos dejó al descubierto este domingo redes mundiales para obtener beneficios fiscales o evadir impuestos, y Latinoamérica no es la excepción en esta historia.

Dieciocho meses después de los "Panama Papers", relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a develar los "Paradise Papers".

Los medios asociados poco a poco han comenzado a revelar la información que poseen respecto a los negocios de los políticos de cada país, no obstante, esto es la punta del iceberg ya que durante la semana se irán revelando más datos. Por ahora, aquí te dejamos lo que se conoce .

Colombia

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue uno de los primeros involucrados de esta región del mundo tras la filtración de 13,5 millones de documentos financieros, provenientes fundamentalmente de un bufete internacional de abogados basado en las Bermudas, Appleby, y analizados por 96 medios de 67 países.

En la investigación, desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), Santos figura como director de dos sociedades "offshore" en Barbados, como se denomina a las que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica.

En Nova Holding Company, Santos aparece como director en el 2000, año en el que se desempeñaba como ministro de Hacienda durante el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

El informe también señala que en los registros de Global Tuition & Education Insurance Corp, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal, Santos está registrado como director, un cargo que quedó posteriormente en manos de la familia del expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994).

"Me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios", indicó Santos en un comunicado de prensa.

El texto difundido hoy por la Presidencia de la República consiste en la respuesta que el mandatario envió hace dos semanas al diario El Espectador, miembro del consorcio de medios que adelantó la investigación internacional.

Argentina

El ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, se encuentra entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística denominada "Papeles del Paraíso" que fue difundida hoy simultáneamente en varios medios.

Yo era solo un asesor financiero. Siempre fui 'manager', nunca me ocupé de lo societario", dijo el ministro al diario La Nación, y añadió que cree que, en las empresas en las que trabajó, "todo fue totalmente en blanco y legal".

Caputo fue el administrador de una gestora de fondos de inversión radicada en Miami, Noctua Partners LLC, con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos territorios caracterizados por la opacidad financiera y las ventajas fiscales, de acuerdo con esta nueva filtración.

Los medios pertenecientes al ICIJ también detallaron que el ministro argentino fue el gerente de un fondo de inversión de alto riesgo de Noctua que manejaba más de 100 millones de dólares de inversiones en países emergentes, y cuya suscripción inicial mínima era de un millón de dólares.

En declaraciones a medios argentinos, Caputo aseguró que no existe ninguna incompatibilidad entre su actual cargo y sus responsabilidades anteriores.

Costa Rica

Por ahora solo La Voz de Guanacaste, medio costarricense asociado al ICIJ junto aSemanario Universidad y Amelia Rueda, ha dado a conocer los resultados de su investigación.

La corporación de Costa Rica Florida Ice & Farm (Fifco) y la fundación estadounidense Schwan, inversionistas de grandes proyectos turísticos, tenían millonarias inversiones en Polo Turístico Golfo de Papagayo a través de los "Paradise Papers".

"Las empresas refugiaron sus préstamos, ganancias y transacciones en países como Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Gran Caimán, que no solo están fuera del alcance del control fiscal de Costa Rica sino que no cobran impuestos por este tipo de actividades", indicó el medio.

Mientras que Fifco no respondió preguntas, pero aseguró a La Voz de Guanacaste que "'estuvieron siempre apegadas al marco legal vigente' y que nunca les generaron un beneficio fiscal", la fundación Schwan declinó referirse al tema.

Chile

Por su parte, en Chile no se conocen mayores de talles de personalidades involucradas en estos paraísos fiscales. No obstante, el Centro de Investigación Periodística (CIPER), medio asociado al ICIJ dejó en claro que nuestro país no se salva.

En la filtración de más de 13 millones de documentos de los 'Papeles del Paraíso' aparecen nombres que conectan con chilenos", CIPER.

De acuerdo al portal web, los archivos que conectan con chilenos "solo consignan información suelta y/o superficial que no entrega mayores pistas respecto de los montos que mueven hacia paraísos fiscales ni transacciones relacionadas".

Sin embargo, CIPER, que aseguró que revelará su investigación este 6 de noviembre, indicó que algunos casos "permiten una primera aproximación al diseño y uso de esquemas agresivos de planificación tributaria".