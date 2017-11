100 años de la revolución rusa: Así mató Stalin a los líderes revolucionarios bolcheviques de 1917

A 100 años de la revolución rusa, recordamos a las siete personalidades fue formaron el Politburó bolchevique que llevó a cago el movimiento social y que luego superó la resistencia zarista en una guerra civil, para luego funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Este selecto grupo estaba compuesto por siete personalidades lideradas por Lenin. Unos con talento político, otros económico, táctico-militar, pero todos con una misma suerte: muertos por Stalin, el dictador que asumió el poder tras el fallecimiento del líder de la revolución rusa.

Acá revisamos la suerte de cada uno:

Andrei Bubnov

En la guerra civil rusa se unió al Ejército Rojo y destacó por su entrega a la causa y su arrojo en la lucha armada. Bajo la dictadura de Stalin asumió como Jefe del Control Político del Ejército Rojo y luego pasó al Comité Central del Partido Comunista, pero en 1937 cayó en desgracia. El dictador lo señaló como un peligro y fue expulsado del partido y fusilado por traición al pueblo soviético en 1939.

Grigori Zinoviev

Era uno de los mejores políticos del Politburó que lideró la revolución. Muy inteligente, se transformó en el más cercano a Lenin. Se hizo famoso por su respaldo total al máximo líder bolchevique y por sus encendidos discursos. Tras la muerte de Lenin, asumió el control de la URSS en un triunvirato con Stalin y Lev Kamenev. Este organismo fue fruto de Zinoviev, en una jugada para marginar a León Trotski. Zinoviev apostaba a que sería fácil manipular a Stalin y Kamenev. Grave error. Tras fuertes tensiones y manejos al interior del partido, Stalin se consolidó como líder absoluto y Zinoviev cayó en desgracia. Soportó varios juicios hasta que en 1936 fue condenado por terrorismo e intento de asesinato contra Stalin. Fue fusilado. El primero de los líderes bolcheviques de la revolución de 1917.

Lev Kamenev

Siguió los pasos de Zinoviev. Formo parte de histórico Politburó que lideró la revolución rusa. Es considerado como uno de los grandes políticos bolcheviques. Tras la muerte de Lenin fue junto a Zinoviev y Stalin uno de los cabecillas de la URSS, pero al caer en el juego del poder, no pudo contra Stalin. En 1936 fue ejecutado junto a Zinoviev. Pero l brutalidad del dictador comunista no se detuvo ahí. Entre 1938 y 1941 también ordenó el fusilamiento de dos de los tres hijos de Kamenev (de 17 y 33 años) y la primera esposa del dirigente político. También mandó a trabajos forzados a la segunda esposa de Kamenev, quien murió en prisión.

Grigori Sokolnikov

Su manejo en los lineamientos económicos lo colocaron en lo más alto de los líderes bolcheviques. Fue pieza clave en el Consejo Supremo de la Economía Nacional, que llevó adelante procesos como la nacionalización de la banca rusa. Se trasformó en el gran defensor de la Nueva Política Económica impuesta por Lenin, en que el Estado controlaba los puntos clave de la producción, pero no se eliminaba por completo la propiedad privada. Fomentó el comercio exterior y las formación de empresas mixtas. Era considerado uno de los más progresistas del Partido Comunista Soviético. En 1936 fue detenido bajo los falsos cargos de sabotaje, espionaje y traición. Fue condenado a 10 años de cárcel y en 1939 fue asesinado por unos presos.

León Trotski

Lenin fue el pilar ideológico de la revolución rusa, pero Trotsky fue el cerebro táctico-militar que llevó a los bolcheviques al poder en 1917. Sin capacidad de organización alcanzaría su punto más alto cuando creó el Ejército Rojo. Tras la muerte de Lenin, lideró la oposición de izquierda y tuvo que salir al exilo en la dictadura de Stalin. Fue asesinado por agente de la policía secreta de la URSS en México, en 1940, cuando lideraba una dura resistencia al régimen Soviético.

Vladímir Lenin

El líder de los bolcheviques y reconocido como uno de los hombres más influyentes del siglo pasado. Sin embargo, no supo (o no tuvo la fuerza) para dar continuidad a sus ideas en el seno del Partido Comunista. No logró controlar la división entre Stalin y Trotsky, lo que generó una gran disputa interna tras su muerte. Murió en 1924, producto de un accidente cardiovascular.

José Stalin

Nunca fue reconocido por ser un genio político o un teórico del comunismo, pero si destacó por su brutalidad. Lideró un régimen represor, donde destruyó toda oposición. Tras su muerte en 1953, su sucesor el frente de la URSS, Nikita Jrushchov reveló los abusos de su régimen. Falleció en 1953 de un accidente cardiovascular. Su cuerpo embalsamado estuvo a un costado de el de Lenin en la Plaza Roja, pero en 1961 fue retirado y enterrado.