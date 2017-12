¿Se puede anular el indulto? A la CorteIDH irán familiares de las víctimas de los crímenes de Fujimori

Los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado el ex presidente peruano Alberto Fujimori recurrirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el indulto concedido esta Navidad al ex mandatario, que le exime de cumplir una sentencia de 25 años de prisión.

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que el indulto a Fujimori tiene irregularidades y la CorteIDH puede pedir al Estado peruano revertir la decisión tomada por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

Rivera explicó al Canal N que pedirán a la CorteIDH una resolución de supervisión de cumplimiento de sus sentencias por ambos casos, a los que el tribunal consideró como crímenes de lesa humanidad, por lo que el indulto puede ser un acto de impunidad contra el cumplimiento de esos dictámenes.

No obstante, el abogado penalista Mario Amoretti indicó al programa peruano RPP Noticias, señala que el fallo que condenó a Fujimori indica homicidio calificado y secuestro, pero no crímenes de lesa humanidad.

Esto dificultaría el éxito de una acción ante el organismo internacional, ya que el "Tribunal Constitucional ya lo ha establecido".

"Acuerdo político bajo la mesa"

El abogado Rivera enfatizó en que el indulto es parte de un "acuerdo político bajo la mesa" entre Kuczynski y Fujimori para que el primero pueda seguir gobernando a cambio de la libertad del segundo.

El mandatario firmó el indulto al encarcelado ex presidente solo tres días después de que se salvara de ser destituido en el Congreso con los votos de diez congresistas fujimoristas rebeldes con su partido, liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori, quien había pedido a Kuczynski que indultara a su padre.

AFP

Rivera también criticó la rapidez del proceso, que se tramitó en apenas dos semanas, desde que se presentó la solicitud hasta que fue resuelta por Kuczynski, lo que a su criterio vulnera el debido procedimiento de este tipo de indultos.

También denunció que uno de los miembros de la junta médica que recomendó indultar a Fujimori por su estado de salud es médico personal del ex mandatario.

Según el informe de la junta médica, Fujimori padece fibrilación auricular paroxística, hipertensión, insuficiencia mitral, cáncer de lengua del que ha sido operado en seis ocasiones y una hernia lumbar, lo que puede agravarse si continúa en prisión.

"Traición a la patria"

El antifujimorismo, compuesto por demócratas, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, llamaron traidor al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

Los contrarios al fujimorismo, que piden que no haya impunidad con los crímenes cometidos durante el mandato de Alberto Fujimori, recordaron que Kuczynski prometió durante la campaña electoral del pasado año no firmar ningún indulto al ex mandatario.

La líder del bloque de izquierdas Nuevo Perú, Verónika Mendoza, cuyo apoyo a Kuczynski fue decisivo para que se impusiera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016 a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, aseguró que el indulto es "una vil traición a la patria".

El colectivo Keiko No va y la página Contra el Golpe y la Corrupción, colectivos de Derechos Humanos, llamaron a marchar este lunes a las 15:00 hora local (17:00 hora de Chile) en la Plaza San Martín, contra el indulto al ex presidente y contra PPK, de acuerdo con La República.

Por su parte, el Centro Federado de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) convocó a una manifestaciónen la Plaza 2 de mayo, a partir de las 14:00 hora local (16:00 hora de Chile), informa el mismo medio.

Ambas protestas pretenden llegar al Congreso y al Palacio de Gobierno para mostrar su descontento con la decisión del presidente de Perú.