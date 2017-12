"¡Una verdadera amistad!": Guatemala cambiará su embajada a Jerusalén

"Uno de los temas de mayor relevancia (tratados con el primero ministro israelí) fue el retorno de la embajada de Guatemala a Jerusalén", precisó el mandatario.

Asimismo, Morales dijo que habló con Netanyahu sobre "las excelentes relaciones que hemos tenido como naciones desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel".

Con la decisión del gobernante, Guatemala se convierte en el primer país después de Estados Unidos en anunciar el traslado de su embajada a Jerusalén, en medio de tensiones por la medida anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

El viernes, Morales defendió el apoyo de su país a Estados Unidos en su reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel, un día después de que la Asamblea General de la ONU condenara esa decisión por amplia mayoría.

El gobernante justificó que el respaldo a Estados Unidos es porque "Guatemala es pro Israel históricamente". "En los 70 años de relación, Israel ha sido nuestro aliado", dijo.

Pocas horas después, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Emmanuel Nashon agradeció a Guatemala por esta "importante decisión".

"Estupenda noticia y una verdadera amistad!", escribió Nashon en la cuenta de Twitter.

Thank you Guatemala 🇬🇹 for your important decision to move your Embassy to #Jerusalem! Wonderful news and true friendship!!Viva la amistad entre Guatemala y Israel 🇬🇹🇮🇱. @IsraelMFA @Israel

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) December 25, 2017