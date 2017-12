¿El mejor amigo de Harry puede perderse la boda real? Gobierno británico teme que Trump se enoje si invitan a Obama

Planear una boda siempre es complicado, sobre todo cuando es una de la realeza. Sin embargo, en estos momentos el vestido o la comida no son la principal complicación de Harry y Meghan Markle, sino que el mayor problema radica en la lista de invitados.

De acuerdo al diario The Sun, el gobierno británico estaría presionando al príncipe para que no invite al ex presidente Barack Obama a su matrimonio por miedo a que esto cree problemas en la relación de Inglaterra con Donald Trump.

"Trump podría reaccionar muy mal si los Obama acuden a una boda real antes de que él haya tenido la oportunidad de reunirse con la reina”, indicó una fuente del gobierno al diario.

El mandatario estadounidense tiene una invitación a Inglaterra para el 2018, pero sin una fecha definida aún. Debido a su impopularidad, la visita de Trump sería considerada como “viaje de trabajo” y no de Estado, para evitar una fotografía que dañe al imagen de la reina Isabel II, de acuerdo a Vanity Fair.

La situación no se ve nada fácil si se considera que Harry y Obama han cultivado una estrecha amistad desde hace años. Inclusive, el hijo menor de la princesa Diana entrevistó al ex presidente para la BBC Radio 4, grabación que fue difundida el miércoles.

En este contexto, la fuente del gobierno había señalado que "Harry ha dejado claro que quiere a los Obama en su boda, y eso está causando mucho nerviosismo en Downing Street”.

Durante el programa de la BBC hubo bromas sobre si Obama, amigo desde hace años del príncipe, había sido invitado al enlace real, a lo que Enrique contestó: "No lo sé, ni siquiera hemos enviado invitaciones o la lista de invitados, quién sabe si estará invitado o no, no voy a estropear la sorpresa".

El escenario se complica aún más considerando la opinión que tiene la novia respecto al actual presidente de Estados Unidos. La actriz fue parte de las celebridades que anunció su cambio de domicilio a Canadá si Trump salía electo presidente.

Además, en una entrevista antigua que le hicieron en el canal Comedy Central, previa a las elecciones presidenciales de EEUU, Markle se refirió al mandatario como una persona misógina y que uno de los motivos por los que votaría por Hillary es "porque no quieres un mundo como el que pinta Trump".

Given the UK is such a close ally of the US, I'm shocked Donald Trump hasn't tweeted his congratulations to Prince Harry and Meghan Markle on their engagem-

Ah. Nevermind.

I hope the Obamas have a great time at the wedding! pic.twitter.com/YdWh50403K

— Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) November 27, 2017