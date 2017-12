¿Lo conoce o no lo conoce? La contradictoria declaración del misterioso kioskero de Nisman

La muerte del fiscal Alberto Nisman, quien realizó denuncias contra la ex presidenta Cristina Fernández en el marco del atentado contra la mutualista judía Amia, aún es un oscuro capítulo de la historia argentina con muchas interrogantes que resolver.

Este jueves se conoció más de la intrigante y confusa declaración de un kioskero el 12 de diciembre, identificado como A. J. Z. por Infobae, que trabajaba en la entrada del edificio del fallecido fiscal y de quien se especula que lo espiaba.

A mí el Sr. Nisman me contrató. Pasó y me dijo 'hola, soy fulano de tal, me mudé acá hace poquito, me llevás los diarios?", A. J. Z.

De acuerdo a información exclusiva del portal, A. J. Z. decidió hablar con al justicia para limpiar su imagen tras la publicación de un diario argentino de datos falsos que lo perjudicaban, según él, donde vecinos indicaban que no tenía casi nada a la venta y que cerró tras el fallecimiento de Nisman.

Sin embargo, con su testimonio logró el efecto inverso debido a sus confusas y contradictorias declaraciones respecto a la venta de diarios y su relación con el fiscal.

Contradicciones

"Estuve hasta el 2014 si mal no recuerdo porque luego me cortan los diarios por un problema de pagos, porque me dejaron sin suscripciones y yo no repartía a nadie que no estuviera suscripto. Entonces cuando me sacan las suscripciones me fundí", dijo A. J. Z. según Infobae.

JUAN MABROMATA / AFP

No obstante, más tarde indicó que sus "clientes están dentro del complejo Le Parc (donde vivía Nisman), en todas las torres, serán dos clientes por torre, más alguno que me llama y me pide el diario del día", sin poder identificarlos.

Consultado si conocía al fiscal, el kioskero aseguró que no, que "ni sabía quién era él" y que se enteró de su muerte por televisión. Pero su relato volvió a ser puesto en duda cuando aseguró que le llevaba diarios a su casa.

"A mí el Sr. Nisman me contrató. Pasó y me dijo 'hola, soy fulano de tal, me mudé acá hace poquito, me llevás los diarios?' Le llevé una vez al mes dos o tres diarios y nada más. Le llevé muy poquitas veces. Después no le llevé más y se los empezó a llevar otro diariero", expuso A.J.Z., de acuerdo con el portal.

Luego aseguró que "no sabía quién era, no lo conocía. El pasaba por la vereda y me pedía. Luego pasaba una persona que me pagaba lo de Nisman. Esto fue una vez sola, que vino un hombre a pagarme".

Después de cinco horas de testimonio, el kioskero dejó de ser interrogado por orden del juez tras no responder lo que se le preguntaba e indicar que el presidente Mauricio Macri le había conseguido trabajo en el ministerio del trabajo y que esto lo perjudicaba.