Lo que no pasó en 2017: ¡Seguimos con vida! La guerra nuclear que Kim Jong-un y Trump no desataron

El miedo a una guerra nuclear estuvo latente todo este año producto de las constantes amenazas belicistas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, las que por suerte quedaron sólo en eso.

Si bien desde mucho antes Corea del Norte realizaba lanzamientos de misiles de prueba y que su relación con EEUU jamás estuvo en términos amistosos, fue en 2017, al asumir Trump, cuando sobrepasaron cualquier límite diplomático, ya que hasta sobrenombres se pusieron.

Los mensajes del mandatario estadounidense a Kim a través de Twitter comenzaron nada más y nada menos que el 2 de enero, cuando aseguraba que ningún misil norcoreano alcanzará el territorio de su país, tras las declaraciones en año nuevo de Kim Jong-un sobre su futuro misil balístico intercontinental.

En este sentido, el norcoreano hizo todo lo posible para cumplir sus promesas: lanzó en 2017 cerca de 10 misiles (dos que sobrevolaron Japón), muchos más que cualquier año anterior, y aseguró en noviembre que instalaron una ojiva nuclear en un misil balístico intercontinental (ICBM), capaz de alcanzar el territorio estadounidense.

Los múltiples paquetes de sanciones votados por el Consejo de Seguridad de la ONU a raíz de los lanzamientos no disuadieron a Pyongyang de llevar a cabo, en septiembre, su sexto ensayo nuclear, el más potente hasta la fecha. Según el régimen norcoreano, sirvió para probar una bomba de hidrógeno.

Por su parte, Trump hizo lo suyo y respondió a todos estos lanzamientos con un discurso plagado de amenazas. Inclusive se comprometió ante el pedestal de la ONU a "destruir totalmente" Corea del Norte si comienza una guerra.

Pero esto no queda aquí, como mencionamos anteriormente también hubieron sobrenombres. Mientras el mandatario estadounidense llamaba a Kim Jong-un como el "pequeño hombre cohete" y gordo chico, un diario del gobierno norcoreano calificó al magnate de "viejo".

“Por qué me insulta Kim Jong-un llamándome ‘viejo’ cuando yo NUNCA lo llamaría ‘chico y gordo’ Oh, bueno, he intentado mucho ser su amigo – y tal vez algún día esto ocurra!”, declaró Trump en Twitter.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017