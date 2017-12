"Nos vendría bien un poco de ese viejo calentamiento global": el ignorante comentario de Donald Trump que hizo arder Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el jueves que a la costa Este del país “le vendría bien un poco de ese calentamiento global”, ante una ola de frío que se espera asole buena parte del país este fin de semana.

Trump escribió en Twitter: “En el este, podría ser la víspera de Año Nuevo más fría de la que se tenga registro”. Y añadió: “Tal vez nos vendría bien un poco de ese viejo calentamiento global por el que nuestro país, pero no los demás, iba a pagar billones de dólares para protegernos de él. ¡Abríguense!”

El presidente no reconoció la diferencia entre el tiempo y el clima. El tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas durante un periodo corto, mientras que el clima es un panorama más extenso de los patrones del tiempo.

Trump ha expresado su escepticismo en repetidas ocasiones sobre la ciencia del cambio climático, y dijo que el calentamiento global es una “farsa” que crearon los chinos para perjudicar a las industrias estadounidenses.

A principios del año anunció su intención por retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París que tiene como objetivo frenar la producción de gases de efecto invernadero. El pacto fijó objetivos para disminuir el ritmo del calentamiento global mediante la reducción de emisiones que contribuyen al derretimiento del hielo ártico, que incrementa los niveles del mar y cambia los patrones climáticos en todo el mundo.

La agencia meteorológica y climática de Naciones Unidas indicó el mes pasado que 2017 iba camino de ser el año más cálido del que se tiene registro, salvo los afectados por el fenómeno de El Niño, que puede contribuir al aumento de las temperaturas.

