"Nunca habrá una solución amistosa al problema con Pyongyang": El petróleo de Corea del Norte enfrenta a EEUU con China y Rusia

"Atrapado CON LAS MANOS EN LA MASA", lanzó el presidente estadounidense el jueves en Twitter, declarándose "muy decepcionado al ver que China permite que ingrese petróleo a Corea del Norte", violando las sanciones adoptadas por la ONU para forzar a Pyongyang a renunciar a su programa nuclear.

"Nunca habrá una solución amistosa al problema con Corea del Norte si esto continúa", advirtió el mandatario, que en el pasado ya amenazó con una eventual acción militar contra ese país.

Caught RED HANDED – very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017