Se recrudecerá la ola de frío polar: Un "ciclón bomba" amenaza la costa este de EEUU

Gran parte de Estados Unidos sufría temperaturas gélidas en medio de una intensa ola de frío que según las autoridades ha causado varias muertes. El Servicio Meteorológico Nacional llamó a la población a tomar medidas de precaución desde el sur de Texas hasta Canadá y desde Montana hasta Nueva Inglaterra.

En varias ciudades del sur se abrieron refugios para calentarse a medida que las temperaturas descendían, incluso en ciudades de los estados de Alabama y Georgia.

El clima gélido atenazó a gran parte del centro-oeste el lunes aunque ello no desanimó a la gente que suele celebrar el Año Nuevo con un zambullido en el Lago Michigan. Centenares de personas saltaron al agua en Milwaukee a pesar del frío y de las advertencias de que podrían sufrir hipotermia.

Debido a sensaciones térmicas de entre -37 y -29° C (entre -35 y -20° F), los expertos advirtieron sobre peligros de sufrir lesiones por congelamiento o hipotermia, y exhortaron a los habitantes a que adopten sus precauciones, como ponerse ropa en capas, sombrero y guantes, y no exponer la piel al frío, además de no dejar afuera a las mascotas.

All day Thursday meteorologists are going to be glued to the new GOES-East satellite watching a truly amazing extratopical "bomb" cyclone off New England coast. It will be massive — fill up entire Western Atlantic off U.S. East Coast. Pressure as low as Sandy & hurricane winds pic.twitter.com/6M4S3y75wT

— Ryan Maue | weather.us (@RyanMaue) January 2, 2018