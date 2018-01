El famoso botón nuclear de Trump no existe, pero si un poderoso maletín que siempre lo acompaña

El presidente Donald Trump se ufanó de tener un botón nuclear más grande y más poderoso que el que tiene el líder norcoreano Kim Jong Un, pero en realidad el mandatario en Washington no posee físicamente un botón.

El tuit emitido por Trump la noche del martes fue en respuesta al discurso de Año Nuevo ofrecido por Kim, en que profirió numerosas amenazas contra estados Unidos, aseverando que tiene “un botón nuclear” en su escritorio y que “el territorio entero de Estados Unidos está en el rango de nuestras armas nucleares”.

Trump se mofó de esa aseveración y escribió, "¿Podría alguien dentro de su débil y hambriento régimen informarle que yo también tengo un Botón Nuclear, pero que el mío es mucho más grande y más poderoso, y que el mío sí funciona?”

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

