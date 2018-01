"Si me llegara a pasar algo, por favor cuidá de tus hermanos": la desgarradora carta de mujer víctima de femicidio en Argentina

El femicidio de Mariela Noguera, y asesinato múltiple de sus familiares, perpetrado por su ex pareja en Santa Fé, Argentina, continua conmocionando a la comunidad. Este sábado se dieron a conocer las cartas previas que había realizado la mujer, donde se evidencia el infierno que vivía.

"Si me llegara a pasar algo, lo que sea, por favor cuidá de tus hermanos (…) nunca los dejes solos", comienza una de las dos misivas, escritas el 3 de noviembre, dirigidas a su hija mayor, Aylen, también víctima de su ex padrastro, de acuerdo con Clarín.

Las cartas fueron encontradas por los familiares de Noguera tras el crimen en el que Facundo Solís, un agente penitenciario, asesinó a su ex pareja (Mariela), a su ex cuñada (Sonia), a su ex suegra (Carmen), a su ex hijastra (Aylen) y al novio de la joven Joel.

"Sean felices, vivan, vivan. Disfruten y ámense (…) y que tus hermanos sean personas de bien, se que los vas a cuidar y a guiar. Te amo y perdoname por todo", finaliza una de las cartas a las que tuvo acceso el medio argentino.

Además, la madre le aconseja que cuide "a Joel (novio de la joven y también víctima de Solís), que es super bueno" y le pide que "jamás permitas que nadie te falte el respeto, ningún hombre…".

Violencia

Mariela Noguera había denunciado a su ex pareja hace un año por violencia de género y acción legal a la que volvió a recurrir una semana antes del crimen.

Según vecinos y familiares Solís amenazaba constantemente a la mujer, episodio de violencia que cada vez eran más frecuentes y más violentos. Inclusive un disparo en la casa evidencia el peligro al que se veía enfrentada involuntariamente Mariela.

Los dos hijos que tenían en común la pareja (5 y 10) años viven con la hermana menor de la víctima, quien pedirá la tutela, a la espera de que se haga justicia y que Solís pague todos sus crímenes.