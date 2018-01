“Por supuesto, siempre he creído en el diálogo”: Trump dice estar dispuesto a conversar con Kim Jong-un

El presidente Donald Trump, sin mencionar el tamaño del “botón nuclear” de EEUU, dijo el sábado que está abierto a conversar con el gobernante norcoreano Kim Jong Un a quien alguna vez se refirió como el “Hombrecito cohete” y confió en que haya avances en las próximas conversaciones entre las Coreas.

“Por supuesto, siempre he creído en el diálogo”, declaró Trump. “Absolutamente lo sostendría, yo no tendría ningún problema con eso para nada”, agregó durante una sesión de preguntas y respuestas después de las reuniones que sostuvo con los líderes republicanos del Congreso y miembros del gabinete sobre la agenda legislativa del gobierno en 2018.

Sin embargo, el mandatario aseguró de inmediato que cualquier diálogo estaría sujeto a condiciones, aunque no especificó cuáles.

Kim “sabe que no me ando con bobadas. No me ando con eso, ni siquiera tantito, ni 1% siquiera. El lo sabe”, explicitó el mandatario.

Ambas Coreas sostendrán el martes sus primeras conversaciones formales en más de dos años en una localidad fronteriza en un intento por encontrar alternativas de cooperación con vistas a los Juegos Olímpicos de Invierno que se efectuarán en el Sur y para mejorar los vínculos entre ambos estados.

En una evaluación de este diálogo, Trump señaló que “si algo puede suceder y surgir de esas conversaciones sería grandioso para toda la humanidad. Sería algo grandioso para el mundo”.

“Ahora habrán de examinar asuntos de los Juegos Olímpicos. Es un comienzo, un gran comienzo”, expuso Trump

El mandatario también señaló que había conversado con el presidente surcoreano Moon Jae-in, quien “agradeció mucho mi estricta posición”.

“Hay que tener cierta actitud y estar dispuesto a hacer algunas acciones y estoy totalmente dispuesto a llevarlas a cabo”, indicó el presidente, quien aseguró que la severidad de su discurso ha contribuido a persuadir a que Corea del Norte dialogue con Corea del Sur.

Trump había dicho en un tuit la semana pasada: “A poco hay quien crea que Corea del Norte y Corea del Sur andarían conversando y dialogando ahora si yo no hubiera comprometido con firmeza, fuerza y disposición todo nuestro ‘poderío’ contra el Norte”.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018