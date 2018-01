Riesgo de desastre ambiental: Alertan que petrolero ardiendo en la costa china podría explotar

Entre tanto, los esfuerzos de búsqueda y limpieza se han visto obstaculizados por agresivos incendios y gases venenosos que envuelven el petróleo y el agua que lo rodea, CCTV.

El barco con bandera panameña Sanchi navegaba de Irán a Corea del Sur cuando colisionó el sábado por la noche con el carguero CF Crystal, registrado en Hong Kong, en el Mar de la China Oriental, a 257 kilómetros (160 millas) de la costa de Shanghai, según el Ministerio chino de Transportes.

China, Corea del Sur y Estados Unidos han enviado barcos y aviones para buscar a la tripulación del Sanchi, que sigue desaparecida. La Marina de Estados Unidos, que envió una aeronave P-8A desde Okinawa, Japón, para ayudar en la búsqueda, indicó el domingo por la noche que no había encontrado ninguno de los tripulantes desaparecidos.

Los 21 tripulantes del Cristal, que tenían grano de Estados Unidos en China, eran rescatados, según el Ministerio chino. Todos ellos fueron ciudadanos chinos.

En un primer momento no estaba claro qué había provocado el siniestro.

Our thoughts are with the search and rescue operations of the Chinese coast guard and the safety of the 32 missing crew. We are also deeply concerned about the potential environmental impact an oil leak from this collision could cause. https://t.co/RQ2ElfwplP pic.twitter.com/dzLTUE52Jl

— Greenpeace East Asia (@GreenpeaceEAsia) January 8, 2018