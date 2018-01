Cuáles son los artículos que tenemos en casa que están destruyendo el medio ambiente

Los impactos del calentamiento global ya son visibles en todos los continentes y en todos los océanos,teniendo en cuenta que actualmente hay unos 5 trillones de piezas de plástico en los mares y oceános del mundo. Aunque nuestra contribución a dañar el medio ambiente es infinitamente inferior a la de las actividades económicas empresariales, como consumidores podemos hacer un esfuerzo para que nuestros hábitos no dañen más el medio ambiente.

El Gobierno británico ha prohibido que se sigan fabricando productos que incluyan las extremadamente dañinas microperlas de plástico. La mayoría de productos que contienen estos microplásticos son los cosméticos y productos de cuidado personal, como la pasta de dientes, geles de ducha o exfoliantes.

Reino Unido es de los primeros países en dar este paso decisivo para el medioambiente, siguiendo la prohibición llevada a cabo por Estados Unidos en 2015.

Pero no son sólo los microplásticos, hay muchos productos domésticos comunes que también pueden tener impactos ambientales a largo plazo. Señalamos algunos de estos seis productos reseñados por una nota del diario The Independent.

Some #tuesdaymotivation for you 💪🏻 let’s keep our oceans alive & healthy! Check your local recycling rules and avoid using unnecessary plastic! #refusethestraw #oceans #recycle #yachtlife #plasticpollution pic.twitter.com/WrhpvMhyMu

— wilsonhalligan (@wilson_halligan) January 9, 2018