Falsa alarma: astronauta japonés debe disculparse por decir que creció 9 centímetros en el espacio

Una noticia desde el espacio sorprendió a todo el mundo este martes, un astronauta aseguraba haber crecido nueve centímetros en tres semanas en la Estación Espacial Internacional (EEI), sin embargo, todo fue un error.

Nos midieron el cuerpo después de llegar al espacio y ¡wow, wow, wow!, he crecido nueve centímetros!"

"Señoras y señores, buenos días. Tengo un gran anuncio hoy. Nos midieron el cuerpo después de llegar al espacio y ¡wow, wow, wow!, he crecido nueve centímetros!", informó por Twitter el astronauta japonés Norishige Kanai (41), de acuerdo con la traducción de BBC Mundo.

Inclusive, el ingeniero a bordo se había mostrado preocupado por la posibilidad de no entrar en el asiento de la nave espacial que Soyuz para retornar a la Tierra, ya que la máquina que los trasladó a la Estación Espacial Internacional a mediados de diciembre y que debe traerlos de vuelta en seis meses más, al igual que otras, posee límite de altura.

La corrección

No obstante, según el relato del propio Kanai en Twitter, el comandante de la misión, el ruso Anton Shkaplerov, se mostró escéptico, motivo por el cual decidieron repetir el proceso.

"No me duelen la cadera, ni la espalda, por lo que creo que no he crecido 9 centímetros. Mi capitán lo sabía porque es veterano en esto”, señaló el japonés, quien vive su primera experiencia fuera de la Tierra.

Medía 182 centímetros, sólo dos centímetros más que mi tamaño en la Tierra", informó el ingeniero a través de la red social.

Aquí es cuando descubrieron el error. "Medía 182 centímetros, sólo dos centímetros más que mi tamaño en la Tierra", informó el ingeniero a través de la red social.

El tema fue ampliamente comentado alrededor de todo el mundo debido a que es un número que sobrepasa todos los registros que se manejan respecto al crecimiento de los astronautas en el espacio.

Tanto así fue el revuelo, que el japonés tuvo que pedir perdón al momento en que daba a conocer la equivocación. "Error de medida. Pero parece haberse convertido en un tema serio, lo siento tanto por publicar una noticia falsa", se disculpó.

"Probablemente cabré en el Soyuz cuando vuelva a casa", bromeo el astronauta con el fin de distender un poco el ambiente tras la preocupación mundial que produjo su equívoca revelación.

De acuerdo con el medio británico, los astronautas crecen entre dos y cinco centímetros debido a la ausencia de gravedad que provoca que las vértebras se separen.