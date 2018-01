¿Puigdemont de nuevo a la cabeza de Cataluña? Las estrategias del independentismo para que sea una realidad

El próximo 17 de enero ya debe estar consolidado el nuevo gobierno catalán para la primera sesión del Parlamento regional, convocada por el presidente de España, Mariano Rajoy. A una semana de la fecha, el nombre de Carles Puigdemont suena fuerte para la reelección a pesar del episodio independentista.

Este miércoles se conoció que los principales partidos independentistas catalanes acordaron reelegir a Puigdemont, sin embargo, su estado de prófugo complica el conseguirlo de una forma legal.

El ex presidente de la Generalitat, que está en Bruselas desde que fue destituido de la presidencia en octubre por un intento de independizar a la comunidad autónoma de España, podría ser detenido en cuanto vuelva al país.

Las normas del parlamento catalán son ambiguas sobre la posibilidad de su reelección. Es en este contexto que una de las opciones que se baraja es que Puigdemont realice la investidura a través de videoconferencia o con un discurso leído por otra persona, según consigna El País.

Los partidos realizarán primero una revisión exhaustiva del reglamento para ver la viabilidad de esta opción, no obstante, los juristas avisan que esto sería cuestionable por el Tribunal Constitucional por sus usos y costumbres, de acuerdo con La Vanguardia.

"La ley electoral ha permitido que el president Puigdemont y otros electos hayan podido presentarse a las elecciones. Y así se ha hecho. Ahora será la Mesa del Parlament la que interprete el reglamento para poder esclarecer la investidura del presidente Puigdemont", dijo el coordinador del PDeCAT, Jordi Xuclà, en TVE según recoge El País.

Sin embargo, la oposición unionista se posiciona como un gran bloqueo y afirma que un presidente no puede gobernar desde el extranjero.

“Es evidente para todo el mundo que para gobernar en Cataluña hay que estar en Cataluña. Eso no se puede hacer ni por WhatsApp ni por Skype ni por un holograma”, afirmó Inés Arrimadas, líder del partido contrario a la independencia Ciutadans (Ciudadanos). “Una personas que está huida de la justicia y no vive en Cataluña no puede ser presidente de Cataluña”.

Opciones de emergencia

Otra opción que se analizaba era “Puigdemont o elecciones”, pero fue prontamente descartada debido a que varias cabezas del independentismo creen más importante mantener el gobierno sin importar quien esté a la cabeza, de acuerdo con La Vanguardia.

Finalmente, de no poder lograr una solución para el ex presidente, se analiza ceder al ERC (segundo partido más importante del independentismo) la presidencia de la región.

Si lo rechazan Puigdemont elegirá a algún candidato independiente de su lista, JuntsxCat, para hacerle peso al gobierno central, opción que es permitida por el artículo 83.2 del Reglamento.

Mayoría

El líder separatista obtuvo el apoyo del partido Esquerra Republicana de Catalunya (Izquierda Republicana de Cataluña) el martes por la noche en Bruselas, según un portavoz de la formación Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña) que lidera Puigdemont.

Los dos partidos suman 66 de los 135 escaños de la cámara autonómica y podrían sumar el apoyo de cuatro legisladores antisistema.

Sin embargo, el dominio de los independentistas sobre la cámara depende de legisladores prófugos o encarcelados que no podrán votar a menos que sean puestos en libertad o cedan sus escaños a otros miembros del partido. El nuevo presidente puede formar gobierno con una mayoría simple al segundo intento.

También un portavoz de ERC confirmó el acuerdo. Los dos voceros hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar su nombre en reportes de prensa.