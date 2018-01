"Van a tener que hacer fila para velar la de muertos que voy a dejar": la guerra narco que se apodera de Rosario

"La guerra va a terminar cuando los mate a todos, hasta la generación más chica". Estas son las amenazas de Lautaro "Lamparita" Funes, líder de una de las dos bandas de narcotraficantes que luchan por el poder en Rosario tras la caída de "Los Monos", tras el asesinato de su hermano.

"Los Funes" y "Los Camino" buscan a través de las armas la manera de hacerse con el control del "negocio" narco a través de una guerra que comenzó hace tres años y que ha dejado al menos 20 asesinatos, de acuerdo con Infobae.

La historia se recrudeció luego del asesinato de Ulises Funes, hermano de Lautaro, lo que desató la ira y la sed de venganza por parte del clan.

La guerra va a terminar cuando los mate a todos, hasta la generación más chica", amenazó Lautaro "Lamparita" Funes

"Se piensan que me quebraron matando a mi hermano. Saben que tengo ganas de salir a matar, que tengo más que antes. No saben que la guerra no terminó. La guerra va a terminar cuando los mate a todos, hasta la generación más chica", amenazó "Lamparita" a través de Facebook desde la cárcel, donde se encuentra preso por 14 delitos perpetrados entre diciembre de 2015 y mayo del año pasado.

Por su parte, Alan Funes, otro de los hermanos y cabecillas del grupo que se encuentra prófugo de la justicia, también prometió venganza a través de la red social.

"Descansá en paz con la mami. Siempre los voy a llevar en mi corazón. Juro por mi hija que los mato a todos. Uno por uno los voy a matar a estos giles hijos de puta sin sangre, que no les da la nafta para pegarme a mí", expuso en redes sociales.

A los 17 años Alan fue hallado culpable de homicidio en venganza por la muerte de su madre. Fue enviado al Instituto de Rehabilitación del Adolescente (IRAR) y luego un juez le dictó la prisión domiciliaria. Lo último que se supo de él fue un video en el que se le ve dando disparos al aire en año nuevo.