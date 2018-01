Venezuela se acerca al colapso: estantes vacíos en los supermercados anuncian el abismo

El diario venezolano El Nacional reseña el caos económico que vive el país: pasillos desolados y estantes vacíos abundan en los supermercados a los que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) les obligó bajar los precios la semana pasada. Un encargado de un establecimiento dijo que debieron paralizar los pedidos a los proveedores, pues los precios que les ofrecen son mayores a los que establece la Sundde. Los comerciantes informaron que los inspectores de la Sundde los visitan a diario, aún revisan precios y les ordenan hacer rebajas, solo que en menor volumen que en la semana previa.

"Lo que se ve en los estantes es lo que hay. Los almacenes están pelados y no sabemos cuándo habrá productos nuevos. Va a ser muy difícil reponer inventarios, no sabemos qué va a pasar”, afirmó el encargado de un supermercado en Chacao al diario El Nacional, que prefirió no ser identificado.

Desde el fin de semana pasado cuando la Sundde ordenó rebajar los precios a algunos supermercados, los trabajadores de los comercios sienten mucha angustia, pues no saben qué va a pasar con ellos en las próximas semanas.

“Sabemos que no hay más mercancía y tememos que haya gente que decida no seguir aquí. A nosotros no nos han informado nada malo, pero sentimos mucha angustia”, dijo una trabajadora que pidió no ser identificada.

-Al borde del colapso-

En un país donde el petróleo aporta 96% de los ingresos y dependiente de las importaciones, la caída del precio y de la producción de crudo llevaron al gobierno a reducir drásticamente las compras externas, generándose una escasez severa de alimentos, medicinas y materias primas.

Por la inflación -que según analistas superó el 2.000% en 2017-, con el ingreso básico apenas se pueden comprar 30 huevos, un kilo de carne, uno de azúcar y otro de cebolla.

Según las principales universidades venezolanas, la pobreza alcanzó 30,2% y la pobreza extrema 51,5% en 2016. El gobierno las ubica en 18,3% y 4,4%.

De haber llegado a producir hasta el 70% de los alimentos que consumía, el país con las mayores reservas petroleras apenas abasteció el 30% en 2017 y eso porque quedaban inventarios de fertilizantes y semillas, dijo el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins.

“Para 2018 no tenemos nada”, advirtió.