"¿Puede la gente ser tan tonta para confundir estos libros?": El otro "Fuego y furia" que la rompe en ventas por error

El éxito de ventas de "Fire and fury" de Michael Wolff es innegable, ya que la semana pasada fue el libro más vendido y probablemente sus cifras aumenten mucho más. Sin embargo, es la popularidad de otro "Fire and Fury" la que sorprende.

Se trata del libro escrito por el historiador canadiense Randall Hansen, sobre el bombardeo de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que posee un nombre muy similar al libro sobre la vida de Trump en la Casa Blanca y que ha inducido al error a muchos fanáticos de la lectura.

El texto titulado Fire and Fury: The Allied Bombing of Germany, 1942-1945, publicado por primera vez en 2008, se ha ganado un puesto entre lo más vendido de Amazón

"Increíblemente, han aumentado las ventas de mi 'Fuego y Furia' en Amazon… ¿Le deben un cheque más grande que la realeza a Bannon y Trump? Si es así, la ironía no sabe de límites. # FireAndFury", tuitio Hansen.

"No he visto tanto nivel de interés en mi libro desde que se publicó por primera vez", declaró Hansen en entrevista con el diario The Guardian.

El profesor de Ciencias políticas de la Universidad de Toronto ya se había percatado del alcance de nombre, pero no había pensado que tendría mayores repercusiones.

"Me divirtió. Una parte de mí pensó: ¿puede la gente ser tan tonta como para confundir estos libros?", explicó al medio.

Hansen confesó que se sentía encantado por el éxito, pero aún más de que su libro fuera ahora parte de una conversación más amplia sobre Trump y su administración.

El título del texto de Wolff hace referencia a la constante amenaza bélica que ha generado el explosivo manejo "diplomático" de Donald Trump ante el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El de Hansen lleva ese fuego y furia a la práctica.

No todo es positivo

No obstante, todo no ha sido positivo, ya que el escritor canadiense ha recibido algunos comentarios negativos sobre su "Fuego y Furia" de parte de algunos de los compradores que se equivocaron en su elección.

"Hubo un tweet, se adelantó y dijo: 'Compré este libro por accidente y no hay forma de que lo lea', en una especie de tono acusador. Pensé, bueno, no es culpa mía, amigo ", indicó Hansen a The Guardian.

Por el momento, se desconoce la cantidad de ejemplares que se han vendido en los últimos días del texto respecto a la Segunda Guerra Mundial.