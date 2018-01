Ex presidente pierde la paciencia y le envía misilazo a Donald Trump: "Tu boca es el más vil agujero de mierda en todo el mundo"

"¿Por qué tenemos a toda esa gente de esos países de mierda llegando aquí?". Esta frase habría sido lanzada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump a los senadores demócratas y republicanos en el marco de una reunión destinada a analizar una propuesta de reforma migratoria que beneficiaría a nacionales de esas naciones.

Las palabras del líder norteamericano iban referidas a los países de África y a otros de esta zona del mundo, como El Salvador y Haití, de acuerdo a fuentes anónimas consignas por medios como The Washington Post y el New York Times.

Esto generó el rechazo mundial, pero quien más fuerte alegó fue el ex mandatario mexicano Vicente Fox quien le lanzó duras críticas a través de su cuenta de Twitter.

.@realDonaldTrump, your mouth is the foulest shithole in the world. With what authority do you proclaim who’s welcome in America and who’s not. America’s greatness is built on diversity, or have you forgotten your immigrant background, Donald?

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 11, 2018