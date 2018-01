Haití y la Unión Africana responden a los polémicos dichos de Trump que los califica de "países de mierda"

Repudio y rechazo mundial han generado los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a los países africanos, el Salvador y Haití durante una reunión en la que rechazó el acuerdo bipartidista respecto al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

"¿Por qué tenemos toda esta gente de países de mierda viniendo aquí?", fue la polémica frase que utilizó Trump para referirse a los países africanos, El Salvador y Haití, según varias fuentes anónimas que participaron de la reunión, junto con señalar que EEUU debería traer inmigrantes de países como Noruega.

Haití, país donde viven el octavo aniversario del terremoto magnitud 7.0 que devastó al país el 12 de enero del 2010, se declaró “profundamente escandalizado e indignado” por la declaración de Trump, la que calificó de “racista”.

El presidente ha sido mal informado o es un mal educado", embajador de Haití en EEUU, Paul Altidor, citado por la periodista de NBCNews, Yamiche Alcindor

El gobierno de Haití dijo en un comunicado que “estas declaraciones insultantes y censurables de ninguna manera reflejan las virtudes de sabiduría, moderación y discernimiento que deben ser cultivadas por cualquier alta autoridad política”.

I just talked to Haiti’s Ambassador to the United States Paul Altidor who said he and the Haitian government “vehemently condemn” President Trump’s comments which they believe are “based on stereotypes.” “Either the president has been misinformed or he is miseducated.” — Yamiche Alcindor (@Yamiche) January 12, 2018

"Los haitianos nos lucharon soldados en la guerra revolucionaria y seguimos siendo grandes contribuyentes a sociedad americana", expuso junto con agregar que se solicitó una reunión formal con el gobierno de EEUU para que expliquen las palabras del presidente.

Unión Africana

La Unión Africana dijo a The Associated Press que estaba “francamente alarmada” por los comentarios de Trump. “Dada la realidad histórica de cómo llegaron tantos africanos como esclavos a Estados Unidos, esta declaración es un golpe en la cara a todos los comportamientos y prácticas aceptables”, dijo la portavoz del organismo, Ebba Kalondo.

"Es particularmente sorpresivo dado que Estados Unidos permanece como un ejemplo global de cómo la migración dio origen a una nación construida bajo los sólidos valores de la diversidad y oportunidad”, agregó.

Rápidamente, los gobiernos africanos se encontraron en una posición incómoda. Como los máximos beneficiarios de la ayuda estadounidense, algunos dudaron poner arriesgar la ayuda al criticar a Trump, especialmente en momentos en los que su gobierno busca reducir la asistencia que brinda en el extranjero.

“A menos que lo haya dicho en referencia específica a Sudán del Sur, no tenemos nada que decir”, dijo el portavoz del gobierno Ateny Wek Ateny a The Associated Press.

ONU

Desde la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el portavoz Rupert Colville calificó como "vergonzosos" y "racistas" los comentarios presuntamente realizados por el mandatario.

"Si se confirman, son comentarios escandalosos y vergonzosos por parte del presidente de Estados Unidos. Lo siento pero la única palabra que se puede utilizar es 'racista"", indicó Colville a los medios.

Desde Chile

Nuestro país no se quedó indiferente a los fuertes comentarios atribuidos al presidente estadounidense. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, dio la bienvenida a Chile a las personas pobres que "son aporte a emprender y mejorar sus vidas y la de los países que los reciben".

A propósito de personas de "shithole countries". Sean bienvenidos a Chile. La pobres son aporte a emprender y mejorar sus vidas y la de los paises q los reciben. Los miles de haitianos ejemplo en Chile — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) January 12, 2018

Por su parte, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, resaltó las características de Haití y resaltó que pueden "superar insultos cualquiera sea el poder de las personas detrás de ellos".

"Me sirvo al pueblo haitiano que representante en las Naciones Unidas y sé que el primer país que se liberó de la esclavitud y que ha sobrevivido a la explotación extranjera y desastres naturales, puede también superar insultos cualquiera sea el poder de las personas detrás de ellos", escribió.

I served the Haitian people representing the United Nations and I know that the first country that freed itself from slavery and has survived foreign exploitation and physical disasters, can also overcome insults whatever the power of those behind them. — Juan Gabriel Valdes (@jg_valdes) January 12, 2018