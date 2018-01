Trump cancela su visita a Londres y el alcalde celebra su decisión

El presidente Donald Trump dijo que canceló su próximo viaje a Londres debido a que no le gusta la selección del gobierno de Obama de la nueva embajada en Inglaterra.

“La razón por la que cancelé mi viaje a Londres es que no soy admirador de que el gobierno de Obama haya vendido tal vez la más bonita y mejor embajada en Londres por ‘centavos’, sólo para construir una nueva que está desubicada y a cambio de 1.200 millones de dólares. Un mal trato. Querían que la inaugurara. ¡No!”, explicó Trump en Twitter.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018