Pánico en Hawai tras alertar a sus ciudadanos, por error, del ataque de un misil balístico

Residentes y visitantes en Hawái vivieron momentos de tensión este sábado, luego de recibir en sus teléfonos móviles una alerta sobre una supuesta amenaza de un misil balístico contra las islas.

La alerta por mensaje de texto, enviada alrededor de las 10 a.m., decía que el misil iba “hacia Hawai” y que los residentes buscaran refugio.

El senador demócrata por Hawái Tulsi Gabbard aseguró a través de su cuenta de Twitter que no había "ningún misil llegando Hawái" y aseguró que había confirmado dicha información con el Gobierno hawaiano.

HAWAII – THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs

La Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái (EMA) también confirmó en Twitter que no había amenaza.

El portavoz del Comando del Pacífico de Estados Unidos, el comandante David Benham, dijo en un comunicado que PACOM "no ha detectado ninguna amenaza de misiles balísticos a Háwai" y que el "mensaje anterior se envió por error".

El medio The Honolulu Star también ha confirmado que los funcionarios de emergencia habían enviado el mensaje por error, aunque todavía se desconoce qué es lo que ha ocurrido.

La senadora demócrata Mazie Hirono, que representa al estado de Hawai, ha tuiteado que "en un momento de tensiones elevadas, debemos asegurarnos de que toda la información que se divulga a la comunidad es precisa. Necesitamos llegar al fondo de lo sucedido y asegurarnos de que no vuelva a suceder".

Today’s alert was a false alarm. At a time of heightened tensions, we need to make sure all information released to the community is accurate. We need to get to the bottom of what happened and make sure it never happens again.

— Senator Mazie Hirono (@maziehirono) January 13, 2018