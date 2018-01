Alguien perdió su pega: alerta de misiles balísticos contra Hawái la activó funcionario al "apretar el botón equivocado"

"AMENAZA DE MISIL BALÍSTICO EN DIRECCIÓN A HAWÁI. BUSQUE REFUGIO DE INMEDIATO. ESTO NO ES UN SIMULACRO".

Nosotros no les estamos gritando, sino que con mayúsculas se le informó a la población de la isla a las 08:07 horas locales, mediante un sistema de mensajería a un número indeterminado de teléfonos móviles, que eso estaba pasando.

El escrito causó miedo y confusión en la población, considerando los reiterativos ensayos de misiles efectuados por Corea del Norte y las sucesivas amenazas que Kim Jong-un ha realizado a Estados Unidos.

Electronic signs displaying this in Honolulu right now pic.twitter.com/Tln9HLNg4g

