Alta tensión en Europa: bombarderos nucleares rusos sobrevuelan Holanda, Bélgica y Reino Unido

Algo busca Rusia. Desde hace un tiempo aviones o buques de guerra han sido sorprendidos ya sea en el mar o el aire de algunos de los países de la OTAN, generando tensión con Moscú. Esta vez fue el turno de dos bombarderos Tupolev Tu-160, una de las naves más potentes y peligrosos del arsenal de Putin, con capacidad para transportar armas nucleares.

Los dos Tu-160, conocidos como ”Cisnes Blancos”, sobrevolaron espacio aéreo de Holanda, Bélgica y también el Reino Unido.

Las poderosas aeronaves fueron interceptados por dos caza belgas, que los escoltaron hasta espacio aéreo británico, donde también fueron escoltados por aviones británicos.

Tal fue la tensión que desató la presencia de estas naves, que la Real Fuerza Aérea de Reino Unido reconoció que activó una “alerta de reacción rápida” ante la presencia de los bombarderos rusos.

La Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña envió súbitamente dos aviones de combate de una base en Escocia luego que aviones rusos se acercaron al espacio aéreo británico, dijo el ministerio de defensa el lunes.

La RAF confirmó un “alerta de reacción rápida”, desplegando los cazas Typhoon de la base de Lossiemouth, pero las autoridades militares dijeron que nada fue interceptado. El incidente del lunes es uno de varios en años recientes, cuando aviones rusos de combate han estado probando las defensas aéreas de Gran Bretaña y la OTAN.

Las fuerzas armadas rusas han tratado además de probar la resolución de unidades navales, con buques de guerra desviados para monitorear navíos que pasaban cerca. La semana pasada, el HMS Westminster, una fragata Type 23 basada en Portsmouth, recibió la orden de interceptar a dos barcos de guerra y dos embarcaciones de respaldo que pasaban cerca de aguas británicas.

El Tupolev Tu-160 es el avión más potente del mundo, con un récord de transportar una carga de 30 toneladas a una velocidad promedio de 1.720 kilómetros por hora, por un trayecto de mil kilómetros.

El podo de “Cisne Blanco” responde a su color y las líneas estilizadas y delicadas que posee.

Today, 2 #F16 @BeAirForce successfully intercepted 2 Russian TU-160 Blackjack bombers above the North Sea, within the Dutch area of responsability of #NATO airspace. Due to supersonic flight, the Belgian #F16 were able to complete their mission, guaranteeing your #Security. pic.twitter.com/M1wkqVCBdH

— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) January 15, 2018