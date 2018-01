Bola de fuego hace explosión en pleno cielo de Detroit, genera temblor en la ciudad y los videos se viralizan en redes sociales

La luz brillante acompañada de un estruendo que cruzó el martes en la noche el cielo de la zona metropolitana de Detroit pudo tratarse de un meteorito, informó el Servicio Nacional de Meteorología. "No se trató de un trueno, un relámpago o algún fenómeno relacionado con el clima", agregó en primera instancia el experto del organismo Jordan Dale.

Horas después, el propio Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó la explosión de un meteorito y un posterior temblor, el cual tuvo una magnitud de 2,0.

Several @ODOT_Statewide @ODOT_Toledo cameras captured tonight's #fireball #meteor seen across NW Ohio, Michigan and Ontario Tuesday night: MORE: https://t.co/0I0lKmf9M7 pic.twitter.com/7JVyCrlxEL

— Storm Center 7 (@StormCenter7) January 17, 2018