Un ex agente de la CIA en la mira por ser sospechoso de vender a sus compañeros a China

Uno de los misterios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el colapso de la red de espionaje norteamericana en China, escribe un nuevo capítulo en su complicado entramado. El ex agente Jerry Chun Shing Lee fue arrestado bajo al sospecha de vender a sus compañeros a China, de acuerdo con The New York Times.

Era el 2010 y 12 informantes de la agencia fueron asesinados o encarcelados por el gobierno chino, según informó el medio estadounidense. El hecho motivó dos años después una intensa investigación del FBI para develar el misterio.

Ese año Lee, que se erradicó en China tras dejar la CIA, volvió a Estados Unidos para vivir con su familia en Virginia. Durante su estancia acá oficiales del FBI revisaron su equipaje y encontraron dos pequeñas libretas con información clasificada.

Se trataba de una lista con los nombres verdaderos y números de teléfono tanto de los informantes como de los agentes de la agencia.

Lee regresó en 2013 a Hong Kong luego de ser interrogado por el FBI. Sin embrago, este lunes regresó a Estados Unidos, donde fue inmediatamente arrestado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Teorías

Distintas teorías se manejaban respecto a la pérdida de los agentes en cubierto, como que el gobierno chino había hackeado los canales de comunicación secretos, el descuido de los agentes y que un "topo" estaba revelando la lista de informantes.

No obstante, fue la hipótesis del "topo" fue la que tomó más relevancia luego de que se encontraran las libretas en posesión del ex agente. De ser encontrado culpable, Lee, que ingresó a la CIA en 1994, puede enfrentar una condena de 10 años de cárcel.