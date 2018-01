Donald Trump: las polémicas que definen el primer año del “anti-presidente” de EEUU

Ha pasado un año desde que Donald Trump, un magnate estadounidense conocido por su incursión en la televisión y su vida farandulera, asumió como presidente de Estados Unidos y ya tiene casi todo el mundo de cabeza con sus tuits y sus decisiones de gobierno, tanto así que los norteamericanos ya comienzan a cuestionarse respecto a su salud mental.

Diplomacia

Sin duda, el mandatario se ha consolidado como el "anti-presidente", ha derrumbado toda la lógica diplomática que había sido mantenida durante años tanto por jefes de Estado republicanos como demócratas.

Trump inició una guerra contra el medio ambiente debido a su incredulidad ante el cambio climático. Dio de baja el acuerdo más importante respecto a esta materia: el Tratado de París, y resucitó los polémicos oleoductos frenados por Obama. "El ecologismo está fuera de control", fue una de sus frases.

El presidente, además, ha vuelto a tensar la complicada relación con Cuba, ha animado a los manifestantes a derrocar al gobierno iraní y terminó con años de consenso internacional al declarar Jerusalén como capital de Israel.

Migración

Pero sin duda un capítulo que debe tomarse completamente aparte es todo el discurso que ha desarrollado Trump contra los inmigrantes, uno de los principales recursos que lo llevaron a la Casa Blanca.

La construcción de su polémico muro en la frontera con México para "frenar la invasión" ha sido todo un tema desde las elecciones. A finales del 2017 ya comenzaron a construirse ocho prototipos del mismo y continúa asegurando que será pagado por el país latinoamericano.

El muro “será pagado, directa o indirectamente, o mediante un reembolso a más largo plazo, por México, que tiene un ridículo superávit comercial con Estados Unidos de 71 mil millones de dólares. El Muro de 20 mil millones de dólares es una 'insignificancia' comparado con lo que gana México con Estados Unidos”, señaló.

….The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Sin embargo, casi un año después de su elección, Trump no está siquiera cerca de forzar a México a pagar por un muro fronterizo como él prometió a sus partidario.

Deportación

La decisión de vetar a los inmigrantes de países musulmanes desató cientos de protestas en todo el país y su polémica decisión de acabar con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) deja a 800 mil jóvenes, inmigrantes indocumentados, conocidos como "dreamers", desprotegidos de la deportación.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando trató de "países de mierda" a naciones africanas, El Salvador y Haití durante una reunión donde rechazó el acuerdo bipartidista respecto al DACA.

“¿Por qué tenemos toda esta gente de países de mierda viniendo aquí?”, expresó de acuerdo a personas que estaban presentes en el Despacho Oval.

Del lado completamente opuesto y mostrando su lado racista, Trump afirmó que había “muy buenas personas en ambos bandos” luego de los hechos de violencia que se dieron tras un mitin de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, en los que murió una persona.

Corea del Norte

Por si fuera poco, el hombre que contiene los códigos para ordenar un ataque nuclear, se ha enfrascado durante todo el año en una espiral de amenazas bélicas con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Desde promesas de guerra hasta sobrenombres infantiles nos han dado ambas cabezas de gobierno.

Mientras Trump es llamado "viejo loco" por Kim, el mandatario estadounidense le dio al norcoreano el título del "pequeño hombre cohete" y lo ha calificado de "chico y gordo"

“Por qué me insulta Kim Jong-un llamándome ‘viejo’ cuando yo NUNCA lo llamaría ‘chico y gordo’ Oh, bueno, he intentado mucho ser su amigo – y tal vez algún día esto ocurra!”, declaró el mandatario estadounidense en Twitter.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

La polémica por el botón rojo no podía quedar fuera de este compilado. Trump respondió con un tuit a la afirmación que hizo Kim sobre que tenía el botón para lanzar armas nucleares en su escritorio, y que todo el territorio continental de Estados Unidos está a su alcance.

"Yo también tengo un botón nuclear, pero es más grande y más poderoso que el tuyo", dijo el presidente de EEUU a través de la red social.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

La actitud infantil y desequilibrada del mandatario durante su primer año fue expuesta en el controversial "Fuego y Furia", del periodista Michael Wolf, desatando serias dudas respecto a su salud mental.

No obstante, tiene a sus aliados. De su lado están los empresarios a quienes ha mimado con una de las reducciones de impuestos más grande en 40 años, los supremasistas blancos, a quienes creen en el "Make America Great Again" y a los miles de estadounidenses que votaron por él en las urnas. ¿O ya se habrán arrepentido?