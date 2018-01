¿Por qué el gobierno de Estados Unidos está al borde de cerrar?

"La fijación de los demócratas en la inmigración ilegal nos está impidiendo avanzar en las negociaciones de presupuesto", se quejó el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell. "Esa misma fijación los tiene amenazando con bloquear la votación sobre financiamiento del gobierno".

El presidente Donald Trump se inmiscuyó en la controversia con un tuit la mañana del viernes: "Se necesita el apoyo demócrata para que la medida sea aprobada en el Senado, pero ellos quieren inmigración ilegal y fronteras débiles ¿Habrá cierre del gobierno? ¡Necesitamos más victorias republicanas en 2018!".

Government Funding Bill past last night in the House of Representatives. Now Democrats are needed if it is to pass in the Senate – but they want illegal immigration and weak borders. Shutdown coming? We need more Republican victories in 2018!

