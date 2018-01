¡Sólo con una llamada y desde su casa! Adolescente británico obtuvo información clasificada suplantando al jefe de la CIA

Todos sabemos que Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el FBI son los organismos más avanzados si de seguridad se trata, es por eso que llama la atención la historia de Kane Gamble (18), un joven británico que obtuvo información clasificada con tan sólo unas llamadas desde su casa en Leicestershire.

Cuando tenía tan sólo tenía 15 años, Gamble se contactó con el servicio al cliente de la empresa proveedora de servicios de internet más grande de Estados Unidos presentándose como John Brennan, entonces director de la CIA, para conseguir las claves tanto de correos electrónicos privados como laborales, de acuerdo con The Telegraph.

Cuando ya tenía 16 años y de igual manera, llamó al servicio al cliente del FBI haciéndose pasar por Mark Giuliano, director adjunto de la agencia de esa época, logrando el mismo éxito que en la primera ocasión.

Así continuó Glamble hasta obtener también los datos de James Clapper (ex director de inteligencia nacional de Obama), Avril Haines (ex asesora de seguridad nacional), Jeh Johnson ( ex secretario de seguridad nacional) y Amy Hess (agente del FBI).

¿Su secreto? Utilizar técnicas de ingeniería social para manipular a sus interlocutores con el fin de conseguir información privada y confidencial, según el medio.

Motivaciones

Tras conseguir la información requerida acosó a sus víctimas y familiares apoderándose de sus cuentas de correo electrónico, i-pads e incluso de sus televisores inteligentes, recalcándoles que estaban en sus manos y con mensajes como"¿Te estoy asustando?".

Luego, y de acuerdo con el fiscal John Lloyd-Jones QC, que lleva el caso, en 2015 el joven fundó el grupo online Crackas With Attitude (CWA), quienes se atribuyeron los ataques cibernéticos.

Entre la información a la que Gamble tuvo acceso se encuentran información clasificada de operaciones estadounidenses en Afganistar o Irak.

Todo comenzó por molestarme cada vez más acerca de cuán corrupto y frío es el gobierno de EEUU. Así que decidí hacer algo al respecto", comentó el joven a los medios británicos.

Parte de la información sensible que recopiló la difundió a través de Twitter, utilizando al etiqueta #FreePalestine y alegando que el gobierno estadounidense está "matando a personas inocentes, o la compartió con Wikileaks, según The Telegraph.

El caso de Gamble estaba siendo llevado silenciosamente en los tribunales británicos, hasta que The Telegraph decidió llevar al historia a la opinión pública este fin de semana.

La defensa del joven británico, que vulneró la seguridad de las agencias más importantes de inteligencia de EEUU cuando era sólo un adolescente, acusa que tiene un tipo de trastorno autista.