¿En qué consiste la "opción nuclear" que propone Trump para terminar con el cierre del Gobierno?

El presidente Donald Trump presionó ayer al Congreso para poner fin al cese de actividades gubernamentales que entró ayer en su segundo día, arremetiendo contra los demócratas y exhortando a los republicanos a modificar las reglas del Senado en caso de no resolverse el estancamiento, publicó The Washington Post.

“Si el punto muerto continúa”, escribió vía Twitter, los republicanos deben recurrir a la “opción nuclear” a fin de rediseñar las reglas del Senado e intentar aprobar con mayoría sencilla una iniciativa presupuestal a largo plazo.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2018