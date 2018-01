Puigdemont viaja a Dinamarca y fiscalía española pidió reactivar orden de detención contra ex presidente catalán

El ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, llegó el lunes a Dinamarca y Madrid emprendió de inmediato los procedimientos para su arresto con fines de extradición.

Puigdemont llegó en la mañana al aeropuerto de Copenhague en un vuelo procedente de Bélgica, donde se refugió desde su huida de España. De inmediato fue asediado por la prensa, pero no hizo declaraciones y después subió a un vehículo que se lo llevó a un lugar desconocido.

El otrora gobernante catalán, al que las autoridades españolas destituyeron por sus acciones separatistas, tenía previsto participar el lunes en un debate en la Universidad de Copenhague. Un legislador de las islas Feroe lo invitó para que asista el martes al parlamento danés, aunque los principales integrantes del gobierno y la oposición han declinado reunirse con él.

En España, la Fiscalía General del Estado anunció que ha solicitado al Tribunal Supremo que obsequie una orden de arresto europea contra Puigdemont. Se desconoce si el juez Pablo Llarena habrá de concederla. En diciembre, Llarena canceló una orden similar debido a las preocupaciones de que Bélgica regresara a Puigdemont a España a condición de que se restringieran los delitos que se le imputen.

El portavoz de la policía de Copenhague, Riad Tolba, dijo a The Associated Press que no había llegado orden de arresto alguna y por lo tanto no se ha procedido a la detención de Puigdemont.

Puigdemont es investigado en España debido a que el parlamento de Cataluña declaró en forma unilateral la independencia de la región el 27 de octubre.