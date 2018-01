Otro fail más en Hawaii: Gobernador no desmintió alerta de misil nuclear porque olvidó contraseña de Twitter

Una vez más Hawaii vuelve a sorprendernos con un nuevo detalle sobre la falsa alerta de misil nuclear que desató la histeria durante la mañana del sábado 13 de enero.

Gobernador de Hawaii, David Ige / AP

El lunes, acorralado por las preguntas de los periodistas, el gobernador de Hawai, David Ige, confesó que no desmintió al instante la falsedad de la alerta durante 17 minutos porque no pudo iniciar sesión en Twitter, de acuerdo con The Washington Post.

"Tengo que confesar que no conozco los inicios de sesión de mi cuenta de Twitter y las contraseñas, así que ciertamente ese es uno de los cambios que he hecho", aseguró.

No obstante, el tardío tuit fue la tónica de ese día, ya que el estado tampoco emitió la corrección hasta 38 minutos después de que la alarma de misil nuclear se apagó.

La advertencia equivocada fue enviada durante el cambio de turno en la Agencia de Administración de Emergencias de Hawai, cuando alguien que hacía una prueba de rutina oprimió el botón de alerta real, dijeron las autoridades estatales.

El empleado que generó una ola de pánico fue reasignado, informaron las autoridades.