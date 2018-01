"¿Una nueva aventura de Trump?": la directora de comunicaciones bajo la lupa de la prensa rosa

Desde que salió a la venta el libro "Fuego y furia" de Michael Wolff, la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (71), ha estado de cabeza y aún sigue generando estragos para el mandatario.

De acuerdo con el portal Bild, Wolff habría abierto las puertas a nuevas a especulaciones respecto a la relación del jefe de Estado con la directora de comunicaciones de la Casa Blanca y ex modelo, Hope Hicks (29).

El periodista habría dicho en una entrevista televisiva que había algo que aún no se había revelado, "pero realmente no puedo hablar de eso. Tiene tanto explosivo y me falta la prueba definitiva ".

Aceptó que se trataba de mujeres, acto seguido hizo referencia al caso de Bill Clinton con su secretaria Mónica Lewinsky y entregó una pista: la respuesta "está cerca del final del libro".

En el capítulo 19, página 259 de un total de 310, se puede leer respecto a la cercana relación del mandatario con Hicks, "la joven de confianza" y que muestra a Trump sólo las noticias que hablan bien de él, según el medio.

Viejos rumores

No obstante, los rumores no son nuevos. En el libro "Let Trump be Trump", escrito por ex agentes de campaña, se puede leer como el presidente pidió a Hicks, sin mayor experiencia en comunicaciones, que fuese parte de su equipo.

Además, se revela la ocasión en que la joven planchó los pantalones del actual jefe de Estado mientras él los tenía puestos.