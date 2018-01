París inundada: las lluvias desbordan el río Sena

My new photo series "When the night falls" . When the night falls 18 © Benoit Lapray (2016-2017) . #art #fineart #photography #photographer #paris #flood #landscape #cityscape #nature #nightscape #artist #fineartphotography #benoitlapray #artproject #artphotography #river #seine #sonyalpha #sonya7rii #zeiss #captureone #france #globalwarming #climatechange

A post shared by Benoit Lapray (@benoitlapray) on Nov 21, 2017 at 11:26am PST