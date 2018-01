Hillary Clinton se burló de Trump en la gala de los Grammy

La ganadora del Grammy Hillary Clinton regresó a estos premios el domingo con un papel que parece haber disfrutado.

Fue una invitada sorpresa en un segmento cómico del anfitrión James Corden, en el que supuestamente hacía una audición para la grabación de un álbum hablado del popular libro de Michael Wolff sobre el gobierno del presidente Donald Trump, “Fire and Fury”.

John Legend, Cher, Snoop Dogg, Cardi B y DJ Khaled también hicieron la audición para Corden. La última candidata comenzó con el libro cubriéndole el rostro, el cual bajó para revelar que era Clinton. Tras su lectura, Corden le dijo con entusiasmo que era perfecta para el trabajo.

“¿Tú crees?”, dijo la contendiente de Trump en las elecciones de 2016. “¿Está asegurado el Grammy?”.

Clinton ganó el Grammy en 1997 por su audiolibro “It Takes a Village”.

Hillary Clinton leyó la famosa frase sobre el amor de Trump por la comida rápida: "Tenía un largo temor de ser envenenado. Es una de las razones por las que le gustaba comer en McDonald's. Nadie sabía con anticipación que él vendría y sabía que la comida estaba preparada anteriormente de manera segura".

On the hunt for a GRAMMY Award of his own, James Corden auditions celebrities for the spoken word version of Michael Wolff's "Fire and Fury." pic.twitter.com/SjTobAbv2N

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 29, 2018