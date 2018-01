Alta tensión en el Mar Negro: caza ruso pasa volando a 1,5 metro de avión de reconocimiento de EEUU

Estados Unidos acusó a Rusia de prácticas militares inseguras después de que un avión ruso pasó volando a metro y medio (5 pies) de un avión de la Marina estadounidense sobre el Mar Negro.

El Departamento de Estado dijo que un caza ruso Su-27 cruzó frente a la trayectoria de un avión estadounidense de reconocimiento modelo Lockheed EP-3 en espacio aéreo internacional. La portavoz de la dependencia, Heather Nauert, dijo que Estados Unidos considera los hechos como “del más alto nivel de preocupación”.

Nauert dijo que el ejército ruso violó “flagrantemente” la ley internacional y generó el riesgo de una colisión en el aire.

Es “el último ejemplo de actividades militares rusas que pasan por alto las normas y acuerdos internacionales”, agregó.

Estados Unidos ha señalado varias veces en el último año su preocupación por encuentros cercanos entre aviones rusos y estadounidenses en pleno vuelo, incluyendo algunos sobre el Mar Negro y sobre el Mar Báltico.

MT @USNavyEurope: US EP-3 flying in international airspace over #BlackSea was intercepted by Russian Su-27 yesterday. Interaction determined unsafe as Su-27 came within feet & crossed EP-3's flight path, causing EP-3 to fly thru Su-27's jet wash. See for yourself: pic.twitter.com/QTtnam5F21

— U.S. Navy (@USNavy) January 30, 2018