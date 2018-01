Asgardia, el primer país extraterrestre, celebra elecciones este marzo

Asgar era el nombre de la ciudad que habitaban los dioses nórdicos según la mitología. Y Ashurbeyli, ingeniero ruso, quiso convertirlo en una realidad en octubre de 2016, cuando fundó Asgardia, el primer país independiente del mundo situado en el espacio, y lo presentó en París como “un proyecto global, unificador y humanitario”

“Unir a la humanidad por encima de de las divisiones étnicas, nacionales, religiosas, basadas en la moralidad, la equidad, la paz y la dignidad igual de todo ser humano, como la unidad que mira hacia el futuro y el espacio infinito del Universo”, es la premisa de la constitución de Asgardia, la primera nación espacial que actualmente cuenta con 160 mil ciudadanos.

Para ello, sus responsables proyectan crear plataformas habitables en órbitas terrestres bajas, entre unos 160 y 320 kilómetros de altitud, y llevar allí a sus compatriotas en menos de una década.

Anyone over the age of 18 who agrees to Asgardia’s Constitution may apply for citizenship. You then have the right to submit your digital files to Asgardia’s first satellite, Asgardia-1. https://t.co/MvZ9DUrnnY #AsgardiaSpaceNation pic.twitter.com/nmYU56wIz2

