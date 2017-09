Rectora U. Aysén y alusión a

Publicidad



El pasado 2 de enero la reciente nombrada rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, escribió en su cuenta de Twitter una frase que causó revuelo en algunos parlamentarios de oposición, donde incluso uno de ellos el diputado de RN, José Manuel Edwards, presentó una querella ante el Tribunal Civil de Coyhaique en donde invoca la denominada Ley Zamudio.

Además del polémico tuit, la rectora Pey conversó con Publimetro sobre cómo se está llevando la implementación de la Universidad de Aysén, la que es uno de las dos universidades estatales que se crearon tras 68 años junto con la Universidad de Ohiggins, el enfoque que tendrá la nueva universidad en la región y las áreas de estudio a las que estará destinada.

¿Cuál va a ser el enfoque que tendrá la universidad?

El enfoque parte desde el trabajo que venimos realizando desde el mes de septiembre, pero esto viene desde hace mucho antes con una demanda social para la creación de la universidad, lo que se transformó en este proyecto y ahora estamos dando los primeros pasos con una línea de trabajo que tiene pertinencia local que es lo más importante para la institución.

¿Cuándo estará en funcionamiento la Universidad de Aysén?

El 2017 vamos a recibir a los estudiantes, y desde este año ya estamos trabajando en espacios físicos, equipamientos, cuerpo académico.

¿Cuántos estudiantes podrán ingresar el 2017?

Para el 2017 habrán 300 vacantes y por eso se necesita un trabajo articulado con los colegios de la zona.

¿Cuáles serán las carreras que se van a impartir en la universidad?

Serán cinco carreras en una primera etapa del 2017 para luego seguir con cinco más cada año en 2018 y 2019, nuestra estructura curricular serán ciclos comunes a varias carreras, por eso abriremos una carrera por cada una de las áreas:

1- recursos naturales y medio ambientales

2- ingeniería, energía y tecnología

3- salud

4- educación

5- ciencias sociales, artes y humanidades

¿Dónde va a estar emplazada la universidad?

En la ciudad de Coyhaique, pero con estrategias de vinculación en el resto de la región porque el sector es muy particular debido a los problemas de aislamiento interno, y por eso queremos trabajar para darle acceso a los estudiantes de todas partes de la región.

¿Cómo sintió ser designada como la primera rectora de una universidad estatal?

Fue una designación que está vinculada con la región porque yo me involucré en el proyecto a partir de la construcción regional que trabajo desde el año antepasado en este proyecto donde surgió mi nombre, me produjo mucha emoción saber que era una propuesta regional y luego la designación por parte de la Presidenta Bachelet.

¿Ha sentido apoyo político en este tiempo que ya ha sido designada rectora?

He recibido un apoyo bastante transversal y he tenido una buena sintonía con los rectores del Cruch y del Cuech y con los futuros estudiantes, por lo que tenemos bastante expectativa por lo que va a ser el futuro de la universidad.

Usted me señala que ha tenido una buena recepción por parte de los futuros estudiantes ¿Cree que algunos de ellos se pudieron sentir ofendidos por el polémico tuit ““Si no cuesta, no se valora” dice la derecha será x sus hijitos porros” en referencia a la gratuidad en educación superior?

Ni en lo más mínimo, porque esa frase no estaba referida a una columna específica, sino que a una editorial de El Mercurio del 2 de enero y yo he manifestado mi pensamiento en varias ocasiones. No creo que los estudiantes se sientan ofendidos, porque esta no es una universidad que obedezca a ideas ni confesionales ni partidistas, sino que es una universidad pública que está sujeta al sistema de admisión del sistema de rectores y ese es el valor que tiene, esta es una universidad pluralista.

Respecto a la querella que interpuso el diputado RN, José Manuel Edwards, mencionando la ley Zamudio tras la polémica del tuit ¿cuál es su versión?

Quiero dejar en claro y repetir que mi frase no corresponde a la columna de los diputados, sino que a una editorial, y yo publiqué una idea mucho más acabada sobre el tema en un medio regional bajo el nombre de “Argumento falso contra la gratuidad” y con respecto a la demanda del diputado Edwards eso están en manos de la justicia y yo he contratado un abogado que está viendo el tema. Esto es una mala interpretación de un argumento que es bastante conocido y yo he expresado en otras ocasiones, por eso no tengo mucho más que agregar y si se siente ofendido podemos discutirlo, pero aplicar Ley Zamudio me parece que es una exageración, pero están en manos de la justicia y ellos verán.

¿Cómo ha sentido el apoyo del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi?

He recibido un apoyo sólido, explícito nos han apoyado poniendo a disposición de la Universidad de Aysén todos los recursos académicos como de experiencia administrativa, pero con mucho respeto que es una universidad autónoma y nos dejan realizar cosas solos como el estatuto, el cual debe ser revisado por la universidad de chile.

Respecto a los lineamientos de investigación que va a seguir la universidad, tienen pensado en seguir el plan de la fibra óptica?

El tema de la fibra óptica es parte del plan de desarrollo de zonas extremas de los cuales nosotros somos parte, por lo que nosotros seremos unos beneficiarios inmediatos que nos permitirá estar conectados, pero además lo tomaremos como uno de nuestros temas de investigación con la tecnología e ingeniería.

En la región también se está considerando un data center- lugar donde se pueden almacenar grandes cantidades de información-, el que es bien interesante y va a prestar servicios a nivel nacional y esto permitirá que se desarrollen trabajos con esta información, el que se podría construir en el primer lugar en Chile que preste servicios al sector público y a otros lugares donde el almacenamiento aquí se ve facilitado por las bajas temperaturas existentes en la región.