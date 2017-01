Longueira descartó cualquier tipo de acuerdo con el Ministerio Publico para ir a un juicio abreviado

El ex senador Pablo Longueira aseguró que no tiene planeado aceptar ningún tipo de acuerdo con el Ministerio Público en el marco del caso SQM, con el objetivo de conseguir un un juicio abreviado, faltando tan solo dos semanas para que venza el plazo de investigación.

Esta opción de optar a un juicio abreviado fue la utilizada por el abogado Jovino Novoa en el caso Penta, con lo que logró cumplir su pena en libertad.

“Tal como ha sido mi posición inalterable, tengo la más completa certeza de que no he cometido irregularidad alguna, y menos un delito, y tengo la firme decisión de defender mi honra y mi inocencia en un juicio oral, ante un Tribunal de Justicia imparcial”, afirmó el ex ministro.

“Si mis persecutores insisten en esta injusticia iré a un juicio oral en el que quedará demostrada la falsedad de los cargos que se me han imputado”, añadió. “Estoy dispuesto a asumir todos los costos y desgaste que significa un juicio oral porque incluso la propia investigación ha confirmado la total falta de sustento de las acusaciones que se han formulado en mi contra”.

Por otro lado, el fiscal nacional, Jorge Abbott al ser consultado por la posibilidad de un juicio abreviado en el caso, dijo que este tipo de posibilidades están dentro del marco legal, y destacó que decisiones como esa se analizan siempre y cuando la investigación ya se encuentre completamente terminada.