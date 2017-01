Fiscalía Centro Norte abre investigación sobre la golpiza del perro “Cholito”

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte decidió realizar investigación sobre el caso de la golpiza del perro de Recoleta. El fiscal Marcelo Cabrera esta a cargo de las pesquisas del hecho, en conjunto con la Brigada de Delitos Medio Ambientales de la PDI y Carabineros.

Uno de los autores, Jocelyn Cataldo reconoció en Chilevisión lo sucedido: “Lo único que hice fue cuando se me tiró el perro, me fui pal otro lado, agarré el palo y le mandé el palo en la cabeza. Yo lo reconozco, yo le pegué”. Sin embargo, declara que el perro no ha muerto: “Te lo juro por mi hijo que el perro está vivo”.

Al respecto, la fiscalía declaró que Cabrera está realizando las diligencias necesarias para descubrir lo sucedido y se investiga a los cuatro imputados del maltrato. Mientras que la municipalidad de Recoleta condena el acto del maltrato y se querellará en contra de los responsables.