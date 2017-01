Aleuy por ataque a Landerretche: “No existen grupos con denominaciones extrañas, quienes usan la violencia son terroristas”

El subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, se refirió el lunes al ataque sufrido por el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, afirmando que “no existen grupos con denominaciones extrañas, quienes usan la violencia son terroristas”.

La autoridad dijo en entrevista con tele13 que “los grupos que usan la violencia son terroristas y punto”, en referencia a la agrupación ecoterrorista Individualista Tendiendo a lo Salvaje, quienes se adjudicaron el ataque.

El secretario de Estado se refirió además al ataque incendiario que dejó a una persona fallecida en Cañete, descartando por el momento que el Gobierno vaya a querellarse por ley antiterrorista en este caso.

Aleuy dijo que este caso tiene las características de un asesinato más bien común, donde no habría reivindicación del pueblo mapuche.

Lo anterior pese a que en el lugar se encontró un panfleto alusivo a la causa. “Si este hecho está ligado a algún tipo de reivindicación indígena, nosotros lo vamos a calificar de terrorista”.

No obstante, agregó que “mientras la investigación que está llevando adelante el fiscal no lo haga, nosotros no vamos a hacer eso”.