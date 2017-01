Columna Zita Pessagno: horóscopo, numerología y cromoterapia del 16 al 22 de enero

…Amigos esta es una semana en la que las energías estarán complejas, muy revueltas, la gente probablemente ande con malos tratos, peleando y alegando aun sin tener razón, incluso faltando el respeto por que sí, tengan mucha paciencia y mejor no contestar porque pueden recibir un maltrato mayor, y para que no se sientan mal, ni pasados a llevar, simplemente entiendan que ese comportamiento está provocado por una Luna resplandeciente que está sacando lo más oscuro de la gente, a partir de este comentario comprendan entonces el por qué se sugiere observar a los atropelladores y dejarlos Pasar, así como evitarían ponerse en el camino de un auto sin frenos, déjenlos porque es importante entiendan realmente son así, esa es su peor parte y esta semana va a servirles para poder ver la realidad de quienes les rodean, pero también para verse a ustedes mismos con sus reacciones, piensen cuando estén por contestar que es lo que quieren hacer y verán cuál es su parte negativa y aprenderán de sus puntos débiles y como poder controlarse, controlar a los demás es imposible, sin embargo la gran lección de la semana será conocer en su esencia a los otros y a nosotros, y en nuestro caso trabajar para no caer en errores que luego no podamos corregir, así que tengamos una semana de autocontrol y mucha paciencia para que la culminemos con cifras positivas en favor nuestros, muy buenas vibras y que esta semana sea hermosa para todos nosotros, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana de cambios en la que podrán emprender aquello que han estado encausando…su carta anual es “La Templanza” y recomienda paciencia que van bien encaminados…su Vibración Numerológica de esta semana predice que a veces para renacer es importante “limpiar”…el Número (13) les corresponde esta semana avisa que será importante hacer los arreglos necesarios para continuar…su número anual es (14) y sugiere que amoldarse a las situaciones les va a ayudar…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles la vivacidad necesaria para seguir, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Originalidad, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana de muy buenas vibraciones provocadas por acciones que tienen su recompensa…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir por esa senda productiva…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si uno es bueno las energías positivas son atraídas…el Número (19) les corresponde esta semana avisa que se algo hará se sientan menos solos…su número anual es (9) y sugiere que incluso lo bueno hay que saber recibirlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para no alocarse con lo bueno recibido, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Seriedad, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, semana en la que las elecciones que hicieron darán buenos frutos si ustedes fueron buenos…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda esperar a que las aguas tomen su curso solitas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que ahora verán como nuestros actos atraen lo positivo o lo negativo…el Número (10) les corresponde esta semana avisa que se ven triunfos que llegan…su número anual es (6) y sugiere que aguarden que sus obras serán recompensadas…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para sentirse llenos del alma, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana en la que las dudas se van dejando de lado a cambio de usar su lógica para salir adelante…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda aprender a ser constante para superar indecisiones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que apelar a su sabiduría, o la de otros, ayuda a ver la luz…el Número (2) les corresponde esta semana avisa que si focalizan con argumentos objetivos podrán salvar la situación…su número anual es (11) y sugiere que descarten las dudas y opten por la razón…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para transmutar las inseguridades en metas, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Conocimiento, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, semana en la que deberán darse cuenta que a veces es uno quien va hacia lo que no hace bien…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda entender que la fortuna puede ser positiva o negativa…su Vibración Numerológica de esta semana predice que el destino es ineludible…el Número (15) les corresponde esta semana avisa que la inestabilidad se hará sentir…su número anual es (10) y sugiere que recapaciten y vuelvan hacia lo positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para mantener la calma, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, semana en la que se retoma el equilibrio asumiendo que la vida siempre da la oportunidad de volver a empezar…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no dudar que pueden recomenzar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es muy factible recobrar a estabilidad…el Número (8) les corresponde esta semana avisa que la fuerza para continuar la tendrán…su número anual es (15) y sugiere que depende de ustedes sembrar donde les hace bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para mantener la calma, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana en la que deben entender que cuando uno vive en el espacio de los sueños tarde o temprano se pierde en ellos…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda optar por lo que es bueno hoy…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es momento de re-pensar las metas…el Número (0) les corresponde esta semana avisa que están en un espacio de transición…su número anual es (16) y sugiere que traten de congelar las decisiones por estos días…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles ánimo, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Naturalidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, semana de optar, y esa elección los llevará a tener que decidir por un bien mayor…su carta anual es “La Justicia” y recomienda hacer lo correcto…su Vibración Numerológica de esta semana predice que cuando uno hace lo que debe se libera…el Número (16) les corresponde esta semana avisa que no deben ofrecer nada sin evaluar con calma primero…su número anual es (8) y sugiere que piensen que lo que elijan debe proteger a los que ama…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para tener claridad, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, semana en la que podrán entender que cuando uno siembra inevitablemente cosecha…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda seguir por el camino positivo para atraer lo bueno…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es momento de que las cosas empiecen a mejorar…el Número (20) les corresponde esta semana avisa que se abren nuevos caminos…su número anual es (7) y sugiere que vayan seguros y con calma…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para sentir que siempre hay algo divino que ayuda, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Corrección, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, semana en la que la moderación colabora para recomponer las cosas…su carta anual es “La Luna” y recomienda no caer en pesimismos que alejan lo bueno…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la búsqueda puede estar incluso en aquello que tienen…el Número (14) les corresponde esta semana avisa que deben equilibrar sus intereses materiales y espirituales…su número anual es (18) y sugiere que aunque vean todo negativo recuerden lo positivo existe…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para no perder la esperanza, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, semana en la que sería bueno no dejar de lado lo pragmático para volver a sueños que quizás ahora no son tan buenos…su carta anual es “El Juicio” y recomienda evaluar qué es lo mejor en tu presente…su Vibración Numerológica de esta semana predice que quizás los tienten con sueños no cumplidos, cuidado…el Número (21) les corresponde esta semana avisa que si están bien aterrizados pueden lograr concretar productivamente…su número anual es (20) y sugiere que evalúen si vale la pena cambiar su entorno…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para sentirse protegidos, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Audacia, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, semana en la que si saben controlar y dirigir su energía podrán dominar situaciones …su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda no dejar de usar su lógica que los ilumina…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si canalizan energías serán dueños de elegir bien el camino…el Número (11) les corresponde esta semana avisa que en la medida que se dejen guiar por la sabiduría, y no por sus dudas, todo será constructivo…su número anual es (2) y sugiere que analicen en calma…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para sentir una fuerza que los guía bien, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Magnetismo, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…