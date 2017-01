Estos son los nombres más inscritos en el Registro Civil el 2016

El Servicio de Registro Civil de Identificación informó que un total de 247.555 bebés fueron inscritos el año pasado en las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación del país, 12.769 menos si se compara con las cifras de 2015.

La institución dio a conocer algunos datos registrales de 2016, relacionados con los nacimientos y los nombres que más se utilizaron para dar identidad a esos niños.

En materia de inscripciones, el mes donde más se realizó este trámite fue en marzo, seguido de mayo y noviembre.

Reproducción Registro Civil

Nombres más comunes

Respecto de la nómina de los nombres más inscritos en 2016, se puede desprender, al ver los datos, que los chilenos siguen siendo tradicionales al momento de dar nombre a sus hijos, ya que por tercer año consecutivo Sofía fue el más utilizado en niñas, mientras que en el caso de los varones, también por tercer año, el primer lugar fue para Agustín.

En mujeres, el segundo lugar lo ocupó Isidora (tercer puesto en 2015), mientras que el top 3 lo completa Emilia (segundo puesto en 2015).

En hombres, el podio lo complementa Mateo (cuarto lugar en 2015) y Benjamín, que bajó un puesto en relación al año pasado.

En cuanto al impacto de la cultura popular al momento de elegir nombres, la televisión y el cine sigue imponiendo modas al igual que el fútbol.

Por nombrar algunos casos, en 2016 se inscribieron 4 Luke, un Han y 3 Leia, si nos remitimos al universo cinematográfico de Star Wars, por dar un ejemplo. Mientras que en el contexto de una Selección Chilena campeona de la Copa América Centenario, 241 papás le pusieron Alexis a sus hijos, 16 se inclinaron por Gary, 205 por Arturo y uno por Vidal.

El director nacional (s) Jorge Álvarez, recordó que “los funcionarios del Registro Civil tienen la facultad de no inscribir nombres que causen un menoscabo a los niños. Pero si los papás insisten con un nombre que cause menoscabo, el proceso se deriva a un juzgado civil, donde un juez es el que autoriza o no dicha inscripción”.

¿Cómo se realiza el trámite de inscripción de nombre?

Al momento de nacer un niño o niña, uno de los trámites fundamentales es la inscripción de nacimiento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En cuanto a los nombres con los cuales son inscritos los recién nacidos, el Servicio de Registro Civil e Identificación respeta las decisiones que adopten los padres del menor, sin perjuicio que los oficiales civiles, conforme a lo indicado en el artículo 31 de la ley N° 4808 sobre Registro Civil, al momento de efectuar este tipo de trámite, tengan la facultad para hacer ver a los padres que determinado nombre puede causar menoscabo a la persona a inscribir, pudiendo negarse a la inscripción debiendo enviar los antecedentes al juzgado correspondiente para que defina la situación.

Artículo 31 de la Ley No. 4.808, sobre Registro Civil:

“No podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje.

Si el oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo que dispone el inciso anterior, se opusiere a la inscripción de un nombre y el que lo solicite insistiere en ello, enviará de inmediato los antecedentes al Juez de Letras o del departamento, quien resolverá en el menor plazo posible, sin forma de juicio, pero con audiencia de las partes, si el nombre propuesto está comprendido o no en la prohibición. Estas adecuaciones estarán exentas de impuestos”.

El nombre, al igual que la nacionalidad, el domicilio, es uno de los atributos de la personalidad que sirve para individualizar a las personas como seres únicos e irrepetibles.

Por lo anterior, es necesario que los padres, al momento de inscribir a sus hijos, lo hagan pensando que ese niño o niña deberá ir al colegio, estudiar, socializar con otros.