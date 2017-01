Oposición no descarta recurrir al Tribunal Constitucional por despenalización del aborto

El senador de la UDI, Hernán Larraín, confirmó que la oposición “dará una batalla en sala” al proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en 3 causales. Esto, luego que la tarde de ayer lunes se aprobara en la comisión Constitución de la Cámara Alta, la idea de legislar sobre la normativa que permitiría interrumpir un embarazo bajo las causales de inviabilidad del feto, riesgo de vida para la madre y violación.

En este sentido, el parlamentario no descartó recurrir al Tribunal Constitucional en caso de ser necesario.”La Constitución cree que hay vida en el embrión y, por eso, exige su salvaguardia porque determina que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental. Este proyecto, pues, contradice directamente la Constitución en la disposición mencionada y cabe hacer reserva de constitucionalidad al respecto”, remarcó a T-13.

Al respecto, el ex timonel de la UDI afirmó que el gremialismo discutirá en particular los contenidos de la iniciativa con el objetivo de “ver si podemos eliminar todo aquello que nos parece que es atentatorio contra el derecho a la vida”, amenazando incluso recurrir al Tribunal Constitucional.

En este sentido, el parlamentario sostuvo que al menos 2 de las tres causales aprobadas ayer en la instancia parlamentaria son, a su juicio, “objetables” por el ordenamiento jurídico chileno, ya que este defiende el derecho de la persona que está por nacer.

Según el legislador, las causales de violación e inviabilidad del feto, deberían ser cambiadas de la iniciativa, ya que sostuvo que la vida la madre no corre peligro, no obstante, afirmó no recurrir al TC si se modifican estas dos causales.

Ayer lunes , por tres votos a favor y dos en contra, la Comisión de Constitución del Senado la idea de legislar sobre el proyecto que despenaliza el aborto en las causales de riesgo para la madre, inviabilidad del feto y violación. El texto será votado ahora por la sala del Senado.

Los senadores de la Nueva Mayoría, Jorge Pizarro (DC, quien presidió la comisión), Felipe Harboe (PPD) y Alfonso de Urresti (PS) votaron a favor de la idea de legislar, mientras que los parlamentarios de Chile Vamos, Alberto Espina (RN) y Hernán Larraín (UDI), lo hicieron en contra.