Armada niega conocimiento de nuevo caso de violación de intimidad

El comandante en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, habló sobre un nuevo caso de violación de intimidad, que ocurrió en el buque escuela de la Esmeralda.

Según los datos, un suboficial ingresó borracho al interior del buque, dirigendose al camarote de las mujeres, donde fotografío a una de sus compañeras semi desnuda, según las declaraciones del comandante en jefe, el marinero fue desvinculado de la institución.

Ante estos hechos, Larrañaga comenta que se tomaran medidas de control al interior de las unidades y repartición. Al igual que se realizará una revisión exhaustiva al interior de la institución para la eventualidad de que haya otro caso de connotación de género. “Esperamos y buscamos nunca más tener otro caso como esos dos”, refiriendose al mismo tiempo con el caso de la fragata Lynch, que ocurrio a principios de enero.

Al consultarle de si tenia conocimiento del nuevo caso el comandante en jefe respondió que no sabia del hecho: “Evidentemente que no. Si hubiese tenido conocimiento de esto, lo hubiera hecho presente. La marina no miente y la marina dice las cosas como son. Y hubiera hecho lo propio en esa condición en la Cámara de Diputados”.

“Lamentamos mucho esto que afloró, pero el accionar de la institución va ser siempre el mismo, sancionar con el mayor rigor a quienes cometan estas faltas porque son intolerables para la marina”, agregó.