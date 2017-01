Senador Girardi y dirigentes laborales de Conaf piden creación de Servicio Nacional Forestal

El senador Guido Girardi (PPD), junto a dirigentes laborales de Corporación Nacional Forestal (Conaf), plantearon la necesidad de crear el Servicio Nacional Forestal “para poder contar con la institucionalidad y los recursos necesario para prevenir y combatir los incendios que se ven agravados y aumentados por el Cambio Climático”, según afirmó el congresista.

El senador calificó de “inentendible y una vergüenza” que una política pública sea ejecutada por una corporación de derecho privado que “carece de los recursos humanos, económicos y técnicos para abordar de manera adecuada los problemas”.

Girardi explicó que “la Conaf tiene 37 millones de hectáreas de bosque a su cargo y para control de fuego se destina 1,5 dólar por hectárea, lo que es muy por debajo de lo que se requiere. El negocio de la madera supera los US$ 4 mil millones al año y los servicios forestales -particularmente los bosques nativos- prestan en agua, en naturaleza, en oxígeno, disminución del CO2 y del cambio climático, en turismo, superan los US$ 4 mil millones”.

“Los bosques le aportan a Chile, directamente e indirectamente, un patrimonio que supera los US$ 8 mil millones. Y no estamos gastando casi nada para protegerlos. El peor negocio que podemos hacer es no tener una política clara para cuidar los recursos forestales”, detalló el congresista.

Por su parte, el presidente de Federación de Sindicatos de Conaf, Erry Leiva, señaló: “Llevamos años pidiendo que, de una buena vez, se legisle el Servicio Nacional Forestal de Chile porque es estrictamente necesario contar con una institución potente, dinámica y que se le puedan incluir las partidas presupuestarias que corresponde para que este nuevo servicio este a la altura de los tiempos que vivimos”.

“Hoy tenemos un marco respecto a política forestal de aquí a 25 años que elaboró un equipo multidisciplinario, pero desgraciadamente no lo podemos poner en práctica porque, pese a tener potestades públicas, somos una corporación de derecho privado y por ello, tanto el Tribunal Constitucional como la Contraloría, han dicho que no pueden otorgar más recursos. Si se cambiara esta condición es probable que pudiéramos contar con los recursos que se necesitan”, añadió Leiva.

En tanto, la vicepresidente de la Federación Nacional de trabajadores de Conaf, Mónica Muñoz, explicó: “hace un par de años se trabajó una política forestal para el período 2015-2035 y lo que falta es implementar el Servicio. Esa política tiene todo lo que falta en este momento: institucionalidad, productividad, inclusión social y sustentabilidad ambiental”.

Rosa Vásquez, secretaria del Sindicato de Profesionales, manifestó estar “muy preocupada que la Conaf no sea un servicio potente con los recursos adecuados para ser capaz de cuidar como corresponde nuestra naturaleza”.

“Pedimos a los legisladores que nos apoyen en esto para disponer en el corto plazo de la institucionalidad necesaria”, agregó Vásquez.