Proyecto de aborto en tres causales divide a senadores DC

Muchos senadores la calificaron como la discusión más importante que han tenido durante su etapa legislativa. Es que el debate en torno a la idea de legislar el aborto en tres causales ha despertado posiciones difíciles de consensuar. Esta vez el triunfo fue para el oficialismo, aunque desde la oposición adelantar que llegarán hasta la última instancia si es necesario, es decir, el Tribunal Constitucional.

Tras dos días en que intervinieron uno a uno los senadores, finalmente se aprobó la idea de legislar por 20 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Nueva Mayoría y Chile Vamos respetaron en su mayoría posiciones genéricas, salvo el caso de cuatro parlamentarios: Patricio Walker (DC) votó en contra, Andrés Zaldívar y Manuel Matta (DC) se abstuvieron y Lily Pérez (Amplitud) votó a favor.

Tres de estos cuatro votos díscolos pertenecen a la Democracia Cristiana. El partido al que más le ha costado esta discusión e históricamente se había mostrado contrario al aborto en todas sus manifestaciones. Sin embargo, y pese a los lunares, su presidenta Carolina Goic representó la posición falangista y, pese a sus reparos, entregó su apoyo al proyecto.

“Mi votación es a favor de la idea de legislar, porque estoy convencida que las mujeres de nuestro país hoy tienen la madurez suficiente para tomar una decisión sobre estas tres causales. Estamos llamados a legislar para todas ellas”, señaló.

Misma posición adoptó Jorge Pizarro. El otrora timonel de la Falange aseguro que se debe dar la posibilidad “a la mujer que está en una situación dramática de interrumpir el embarazo”. Eso sí, enfatizó que ello se debe realizar a través información y herramientas de acompañamiento.

El senador PPD, Guido Girardi, va más allá e informó que hizo ingreso de un proyecto de ley que permita el aborto libre.”Parece que por el hecho de ser mujer pierden su condición de persona sólo por estar embarazada. Deja de ser competente para tomar decisiones sobre su propia vida”, aseveró.

Desde Chile Vamos, la senadora Ena Von Baer (UDI) señaló que en esta discusión se hace necesario “escuchar la voz de miles de chilenos que están en contra del aborto”.

“No a veces, buscamos proteger a ese ser humano siempre. Porque tiene derechos anteriores al Estado”, indicó.

Al argumentar su rechazo a la iniciativa, el senador Patricio Walker aseguró hacerlo con libertad y en respeto a “la dignidad de todos los seres humanos”.

“El aborto lejos de eliminar el dolor acentúa con secuelas sicológicas que acompañan a la madre durante toda su vida”, añadió.

“Me voy a abstener con la condición que cuando llegue a la discusión particular, voy a aprobar la tesis de la primer causal, la segunda tomando todos los resguardos y el tercero voy a jugarme porque no sea penalmente responsable esa mujer que aborta por violación. Pero no voy a aprobar el aborto”, señaló el senador Andrés Zaldívar.