Brigadistas denuncian ataque incendiario en San José de Maipo: "Se escabulleron en la oscuridad mientras provocaban el fuego"

Marianne Muller no encuentra palabras para calificar el suceso del que fue testigo la noche de ayer miércoles junto a un grupo de brigadistas voluntarios que combaten el fuego en Pirque y San José de Maipo. En conversación con Publimetro, la ex miss Chile, hoy ambientalista y directora de Fundación Origen, relató que mientras luchaban por vencer la catástrofe incendiaria que afecta la zona descubrieron a dos individuos que prendían fuego intencionalmente .

“Nos encontramos con dos tipos prendiendo postes de luz y arrancando”.

Al verlos, salieron todos los jóvenes persiguiéndolos con palas y machetes, pero los tipos lograron escabullirse en la oscuridad mientras, lamentablemente, provocaban un nuevo foco de fuego”, señaló.

El hecho se produjo en Camino El Toyo sector puente Las Vertientes, lugar en que Muller junto a un grupo de brigadistas de Conaf, Bomberos y jóvenes voluntarios, llevan nueve días de lucha contra las llamas. “Está todo el mundo cansado, día y noche, las 24 horas trabajando. Entonces, cuando vimos a estos dos hombres la gente salió enfurecida. Si los encontraban podría haber sido una tragedia”, advirtió.

Minutos después del hallazgo llegó hasta el lugar una patrulla de Carabineros, no obstante, los efectivos no lograron dar con el paradero de los sujetos. Pese a ello, la ambientalista solicitó contar con presencia policial permanente. “Hemos pedido resguardo pero aún no contamos con efectivos policiales. Si ayer hubiéramos contado con un helicóptero los podríamos haber descubierto”, dijo.

Muller calificó de “desquiciados” a los responsables de provocar fuego mientras se trata desesperadamente de apagarlo. “No sé ni me interesan las razones que los impulsan a provocar un incendio, pero nadie gana el encender nuestro país”, señaló.

“La gente que está enojada por cualquier razón, que busque otro tipo de manifestación y que vengan a apagar los fuegos. No sólo son casas, son bosques extraordinarios los que se han quemado”, añadió.